తిరుపతిలో 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం సందడి - ANAGANAGA OKA RAJU MOVIE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 2:34 PM IST
Anaganaga Oka Raju Movie : సంక్రాంతి పండగకు రిలీజైన తెలుగు సినిమాలు ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. పాన్ఇండియా స్టార్ రాజాసాబ్తో మొదలైన పొంగల్ బాక్సాఫీస్ సందడి మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్ గారు, శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారి, నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన అనగనగా ఒక రాజుతో కొనసాగుతోంది. నేటి యువ కథానాయకుల్లో వినోదానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తున్నారు నవీన్ పొలిశెట్టి. ఈ సంక్రాంతికి అలాంటి వినోదాన్ని పంచడానికి ‘అనగనగా ఒక రాజు’ అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.
తాజాగా విడుదలైన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం తిరుపతిలో సందడి చేసింది. సినీ నటుడు నవీన్ పొలిశెట్టి, సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి ఈ చిత్రంలో నటించారు. తిరుపతి నగరంలోని సంధ్యా థియేటర్కి నటుడు నవీన్, నటి మీనాక్షి వచ్చారు. చిత్రంలో ఉన్న డైలాగ్స్ చెప్పి ప్రేక్షకులను ఉత్సహపరిచారు. సినిమాను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తిరుపతిలో తమ చిత్రానికి బ్లాక్బస్టర్ రెస్పాన్స్ ఉందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల గ్రాస్ దాటిందని నటుడు నవీన్ పొలిశెట్టి అన్నారు.
