ETV Bharat / Videos

తిరుపతిలో 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం సందడి - ANAGANAGA OKA RAJU MOVIE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుపతిలో 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం సందడి (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Anaganaga Oka Raju Movie : సంక్రాంతి పండగకు రిలీజైన తెలుగు సినిమాలు ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. పాన్ఇండియా స్టార్ రాజాసాబ్​తో మొదలైన పొంగల్ బాక్సాఫీస్ సందడి మెగాస్టార్​ చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు, శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారి, నవీన్​ పోలిశెట్టి నటించిన అనగనగా ఒక రాజుతో కొనసాగుతోంది. నేటి యువ కథానాయకుల్లో వినోదానికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలుస్తున్నారు నవీన్‌ పొలిశెట్టి. ఈ సంక్రాంతికి అలాంటి వినోదాన్ని పంచడానికి ‘అనగనగా ఒక రాజు’  అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.

తాజాగా విడుదలైన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం తిరుపతిలో సందడి చేసింది. సినీ నటుడు నవీన్‍ పొలిశెట్టి, సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి ఈ చిత్రంలో నటించారు. తిరుపతి నగరంలోని సంధ్యా థియేటర్‌కి నటుడు నవీన్, నటి మీనాక్షి​ వచ్చారు. చిత్రంలో ఉన్న డైలాగ్స్ చెప్పి ప్రేక్షకులను ఉత్సహపరిచారు. సినిమాను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తిరుపతిలో తమ చిత్రానికి బ్లాక్‌బస్టర్ రెస్పాన్స్ ఉందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల గ్రాస్ దాటిందని నటుడు నవీన్ పొలిశెట్టి అన్నారు.

Anaganaga Oka Raju Movie : సంక్రాంతి పండగకు రిలీజైన తెలుగు సినిమాలు ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. పాన్ఇండియా స్టార్ రాజాసాబ్​తో మొదలైన పొంగల్ బాక్సాఫీస్ సందడి మెగాస్టార్​ చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు, శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారి, నవీన్​ పోలిశెట్టి నటించిన అనగనగా ఒక రాజుతో కొనసాగుతోంది. నేటి యువ కథానాయకుల్లో వినోదానికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలుస్తున్నారు నవీన్‌ పొలిశెట్టి. ఈ సంక్రాంతికి అలాంటి వినోదాన్ని పంచడానికి ‘అనగనగా ఒక రాజు’  అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.

తాజాగా విడుదలైన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం తిరుపతిలో సందడి చేసింది. సినీ నటుడు నవీన్‍ పొలిశెట్టి, సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి ఈ చిత్రంలో నటించారు. తిరుపతి నగరంలోని సంధ్యా థియేటర్‌కి నటుడు నవీన్, నటి మీనాక్షి​ వచ్చారు. చిత్రంలో ఉన్న డైలాగ్స్ చెప్పి ప్రేక్షకులను ఉత్సహపరిచారు. సినిమాను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తిరుపతిలో తమ చిత్రానికి బ్లాక్‌బస్టర్ రెస్పాన్స్ ఉందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల గ్రాస్ దాటిందని నటుడు నవీన్ పొలిశెట్టి అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANAGANAGA OKA RAJU MOVIE
ANAGANAGA OKA RAJU CELEBRATIONS
ANAGANAGA OKA RAJU MOVIE TEAM
అనగనగా ఒక రాజు
ANAGANAGA OKA RAJU MOVIE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Bike Theft Near Police Station in Uravakonda in Anantapur District

పోలీస్​స్టేషన్​కు సమీపంలో బైక్​ అపహరణ - సీసీ టీవీలో దృశ్యాలు రికార్డ్​

January 20, 2026 at 2:39 PM IST
Electric Trucks Usage in Maha Cement Industry At Anakapalli District

దేశంలో తొలిసారి పరిశ్రమలో ఎలక్ట్రిక్ లారీలు - ధర ఎంతంటే?

January 20, 2026 at 1:41 PM IST
Minister Lokesh in Mangalagiri Premier League Cricket

మంగళగిరి ప్రీమియం లీగ్‌ క్రికెట్‌ పోటీల్లో మంత్రి లోకేశ్‌ సందడి

January 16, 2026 at 10:35 PM IST
Minister satyakumar Dance in Sankranti Celebrations

సంక్రాంతి సంబరాలు - స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్యకుమార్‌

January 16, 2026 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.