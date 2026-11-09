కంకిపాడులో వలస కార్మికుడిపై కత్తితో దాడి - చికిత్స పొందుతూ మృతి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:19 PM IST
Buffalo Worker Murder : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కంకిపాడులో ఓ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానిక గ్రామం శివారులోని ఒక గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తున్న బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన వలస కార్మికుడు అనిల్ (30) గుర్తుతెలియని దుండగుడి చేతిలో అతికిరాతకంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బిహార్కు చెందిన అనిల్ కంకిపాడు శివారులోని గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తూ అక్కడే నివాసముంటున్నాడు. ఎప్పటిలాగే ఆదివారం రాత్రి తన గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లోపలికి ప్రవేశించి కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు. అనిల్ కోలుకునేలోపే దుండగుడు అతని శరీరంపై దాదాపు 10 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. అనిల్ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి గది నుంచి బయటకు పరుగులు తీశాడు. పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ల బట్టీ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిద్రిస్తున్న తోటి కార్మికులను తనను రక్షించాలంటూ కోరాడు. కార్మికులు వెంటనే తమ యజమానికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అనిల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
Buffalo Worker Murder : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కంకిపాడులో ఓ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానిక గ్రామం శివారులోని ఒక గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తున్న బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన వలస కార్మికుడు అనిల్ (30) గుర్తుతెలియని దుండగుడి చేతిలో అతికిరాతకంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బిహార్కు చెందిన అనిల్ కంకిపాడు శివారులోని గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తూ అక్కడే నివాసముంటున్నాడు. ఎప్పటిలాగే ఆదివారం రాత్రి తన గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లోపలికి ప్రవేశించి కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు. అనిల్ కోలుకునేలోపే దుండగుడు అతని శరీరంపై దాదాపు 10 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. అనిల్ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి గది నుంచి బయటకు పరుగులు తీశాడు. పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ల బట్టీ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిద్రిస్తున్న తోటి కార్మికులను తనను రక్షించాలంటూ కోరాడు. కార్మికులు వెంటనే తమ యజమానికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అనిల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.