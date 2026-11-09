ETV Bharat / Videos

కంకిపాడులో వలస కార్మికుడిపై కత్తితో దాడి - చికిత్స పొందుతూ మృతి

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
గేదెల ఫారంలో పనిచేసే వ్యక్తిపై దాడి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Buffalo Worker Murder : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కంకిపాడులో ఓ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది.  స్థానిక గ్రామం శివారులోని ఒక గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తున్న బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన వలస కార్మికుడు అనిల్ (30) గుర్తుతెలియని దుండగుడి చేతిలో అతికిరాతకంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బిహార్‌కు చెందిన అనిల్ కంకిపాడు శివారులోని గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తూ అక్కడే నివాసముంటున్నాడు. ఎప్పటిలాగే ఆదివారం రాత్రి తన గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లోపలికి ప్రవేశించి కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు. అనిల్ కోలుకునేలోపే దుండగుడు అతని శరీరంపై దాదాపు 10 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. అనిల్ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి గది నుంచి బయటకు పరుగులు తీశాడు. పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ల బట్టీ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిద్రిస్తున్న తోటి కార్మికులను తనను రక్షించాలంటూ కోరాడు. కార్మికులు వెంటనే తమ యజమానికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అనిల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.

Buffalo Worker Murder : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కంకిపాడులో ఓ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది.  స్థానిక గ్రామం శివారులోని ఒక గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తున్న బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన వలస కార్మికుడు అనిల్ (30) గుర్తుతెలియని దుండగుడి చేతిలో అతికిరాతకంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బిహార్‌కు చెందిన అనిల్ కంకిపాడు శివారులోని గేదెల ఫారంలో పనిచేస్తూ అక్కడే నివాసముంటున్నాడు. ఎప్పటిలాగే ఆదివారం రాత్రి తన గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లోపలికి ప్రవేశించి కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు. అనిల్ కోలుకునేలోపే దుండగుడు అతని శరీరంపై దాదాపు 10 సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. అనిల్ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి గది నుంచి బయటకు పరుగులు తీశాడు. పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ల బట్టీ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిద్రిస్తున్న తోటి కార్మికులను తనను రక్షించాలంటూ కోరాడు. కార్మికులు వెంటనే తమ యజమానికి ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అనిల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

UNKNOWN PERSON ATTACK
WORKER AT BUFFALO SHED
BUFFALO WORKER MURDERED
గేదెల ఫారంలో పనిచేసే వ్యక్తిపై దాడి
MURDER IN KRISHNA

ఇలాంటి కథనాలు

పూర్తిగా కొట్టుకుపోయిన ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డు

'అర్నబ్'తో ఉప్పాడ బీచ్​ రోడ్డు ధ్వంసం - బస్సులు లేక విద్యార్థులకు అవస్థలు

November 9, 2026 at 2:55 PM IST
Tribals innovative protest for electricity

'మా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపండి' - కాగడాలతో గిరిజనుల వినూత్న నిరసన

November 9, 2026 at 1:30 PM IST
శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా అమావాస్య ఉత్సవం

శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా అమావాస్య ఉత్సవం - తరలివచ్చిన భక్తులు

November 9, 2026 at 1:24 PM IST
తిరుమలలో వైభవంగా దీపావళి ఆస్థానం

తిరుమలలో వైభవంగా దీపావళి ఆస్థానం

November 9, 2026 at 9:50 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.