'ప్లాస్టాసురాకు ఆహారం ఇవ్వండి - చెట్లను పెంచండి' : ప్లాస్టిక్ నివారణకు వినూత్న కార్యక్రమం - PLASTIC PREVENTION IN WARANGAL

మొబైల్ ఆటో ట్రాలీ ద్వారా ప్లాస్టిక్‌ని సేకరించి మొక్కలు పంపిణీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 9:53 AM IST

Innovative Initiative on Environmental Protection : పర్యావరణానికి తీవ్ర ముప్పుగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్‌ నివారణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని వరంగల్‌ 'కుడా' ఛైర్మన్‌ ఇనుగాల వెంకట్‌ రామిరెడ్డి అన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణపై ఈనాడు, ఈ-ఎఫ్​ఎం​ ఆధ్వర్యంలో హనుమకొండ జిల్లా మడికొండలో 'ప్లాస్టాసురా' పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు. ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా వాడటం వల్ల జరిగే నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా మొబైల్ ఆటో ట్రాలీని వెంకట్‌ రామిరెడ్డి ప్రారంభించారు. 

'ప్లాస్టాసురాకు ఆహారం ఇవ్వండి - చెట్లను పెంచండి' అనే సందేశంతో నగరంలో తిరిగిన ఈ ట్రాలీ, ప్రజల నుంచి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సేకరించి వారికి మొక్కలను అందించింది. వరంగల్, తిరుపతి, విజయవాడ, రాజమండ్రి నగరాల్లో 6 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని ఈనాడు-ఈఎఫ్​ఎం వరంగల్‌ యూనిట్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌ మేనేజర్‌ దామోదర్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఈనాడు మేనేజ్‌మెంట్ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంపై ప్రకృతి ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్​ అనేది మనుషులకు, జంతువులకు, పర్యావరణానికి ఎంతో హానికరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

