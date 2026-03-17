గంగవరంలో వ్యక్తి వీరంగం - పోలీసుల వాహనం ఎత్తుకెళ్లి హల్చల్ - A MAN CREATED MESS ON FLYOVER
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 1:10 PM IST
A Man Created Mess On Gangavaram Flyover : చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం గంగవరంలో సైకో వీరంగం సృష్టించాడు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో రెండు రోజులుగా తిరుగుతున్నాడు. దీంతో గ్రామస్థులంతా భయపడిపోయారు. తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆ వ్యక్తి పోలీసుల వాహనం లాక్కొని పారిపోయాడు. గంగవరం ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఆటో, కారును ఢీ కొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయి దగ్గరలో ఉన్న చెరువులో దూకేశాడు. సుమారు మూడు గంటల పాటు పోలీసులు కష్టపడి ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటలో గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కారు పక్కకు నిలిపి టిఫిన్ చేసే క్రమంలో ఇలా జరిగిందంటూ బాధితులు తమ బాధను వ్యక్త పరుస్తున్నారు.
