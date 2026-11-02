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హైదరాబాద్​లో అమిత్​ షా ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ మహా పాదయాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం

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హైదరాబాద్​లో అమిత్​ షా మహా పాదయాత్ర (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2026 at 4:16 PM IST

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లోక్‌తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో పేరుతో బీజేపీ హైదరాబాద్​లో నిర్వహిస్తున్న మహా పాదయాత్రలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా పాల్గొన్నారు. ఈ పాదయాత్రకు బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్‌ వరకు పాదయాత్ర సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రులు కిషన్​రెడ్డి, బండి సంజయ్​, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. సర్‌కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్‌ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అంతకుముందు అమిత్​ షా ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్​పోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఆయనకు బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి అమిత్​ షా చార్మినార్​  భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి బయల్దేరారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్‌కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్​తో భేటీ అవుతారు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మైం హోమ్‌ రామేశ్వరరావు కూడా హోం మంత్రిని కలుస్తారు.  

లోక్‌తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో పేరుతో బీజేపీ హైదరాబాద్​లో నిర్వహిస్తున్న మహా పాదయాత్రలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా పాల్గొన్నారు. ఈ పాదయాత్రకు బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్‌ వరకు పాదయాత్ర సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రులు కిషన్​రెడ్డి, బండి సంజయ్​, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. సర్‌కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్‌ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అంతకుముందు అమిత్​ షా ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్​పోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఆయనకు బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి అమిత్​ షా చార్మినార్​  భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి బయల్దేరారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్‌కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్​తో భేటీ అవుతారు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మైం హోమ్‌ రామేశ్వరరావు కూడా హోం మంత్రిని కలుస్తారు.  

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AMIT SHAH BJP MAHA PADAYATRA
AMIT SHAH IN HYDERABAD
అమిత్ షా పాదయాత్ర

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