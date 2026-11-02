హైదరాబాద్లో అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ మహా పాదయాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 2, 2026 at 4:16 PM IST
లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో పేరుతో బీజేపీ హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న మహా పాదయాత్రలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. ఈ పాదయాత్రకు బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు పాదయాత్ర సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. సర్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అంతకుముందు అమిత్ షా ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఆయనకు బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి అమిత్ షా చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి బయల్దేరారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్చరణ్తో భేటీ అవుతారు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మైం హోమ్ రామేశ్వరరావు కూడా హోం మంత్రిని కలుస్తారు.
లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో పేరుతో బీజేపీ హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న మహా పాదయాత్రలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. ఈ పాదయాత్రకు బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు పాదయాత్ర సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. సర్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అంతకుముందు అమిత్ షా ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఆయనకు బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి అమిత్ షా చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి బయల్దేరారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్చరణ్తో భేటీ అవుతారు. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మైం హోమ్ రామేశ్వరరావు కూడా హోం మంత్రిని కలుస్తారు.