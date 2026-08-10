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పులి సంచరిస్తుందంటూ తప్పుడు ప్రచారం - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - FAKE NEWS ON TIGER

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పులి సంచరిస్తుందంటూ తప్పుడు సమాచారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:31 PM IST

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Amidst False Reports Claiming That A Tiger Is Roaming The Hillside Area : విశాఖపట్నం, అరిలోవలోని చిన్న గడిలి కొండ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తోందంటూ తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పులి సంచారం గురించి సమాచారం ఇస్తూ రాజు అనే వ్యక్తి 112 టోల్-ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్ చేయడంతో అరిలోవ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఆ పులి ఫొటోను పరిశీలించగా, అది నిజమైనది కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సహాయంతో సృష్టించిన చిత్రమని తేలింది. స్థానిక కార్మికులను భయపెట్టేందుకే పులి గురించి ఆ తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేసినట్లు రాజు అంగీకరించాడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇలాంటి వార్తలు నమ్మవద్దని, అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే పోలీసులే ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారని సందేశం ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఫేక్​ న్యూస్​ కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.  

Amidst False Reports Claiming That A Tiger Is Roaming The Hillside Area : విశాఖపట్నం, అరిలోవలోని చిన్న గడిలి కొండ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తోందంటూ తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పులి సంచారం గురించి సమాచారం ఇస్తూ రాజు అనే వ్యక్తి 112 టోల్-ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్ చేయడంతో అరిలోవ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఆ పులి ఫొటోను పరిశీలించగా, అది నిజమైనది కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సహాయంతో సృష్టించిన చిత్రమని తేలింది. స్థానిక కార్మికులను భయపెట్టేందుకే పులి గురించి ఆ తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేసినట్లు రాజు అంగీకరించాడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇలాంటి వార్తలు నమ్మవద్దని, అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే పోలీసులే ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారని సందేశం ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఫేక్​ న్యూస్​ కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.  

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TAGGED:

FALSE REPORTS ON TIGER ROAMING
పులి సంచరిస్తోందంటూ తప్పుడు సమాచారం
TIGER IN VISAKHAPATNAM
POLICE CLARITY ON TIGER
FAKE NEWS ON TIGER

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