పులి సంచరిస్తుందంటూ తప్పుడు ప్రచారం - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - FAKE NEWS ON TIGER
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:31 PM IST
Amidst False Reports Claiming That A Tiger Is Roaming The Hillside Area : విశాఖపట్నం, అరిలోవలోని చిన్న గడిలి కొండ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తోందంటూ తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పులి సంచారం గురించి సమాచారం ఇస్తూ రాజు అనే వ్యక్తి 112 టోల్-ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయడంతో అరిలోవ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఆ పులి ఫొటోను పరిశీలించగా, అది నిజమైనది కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సహాయంతో సృష్టించిన చిత్రమని తేలింది. స్థానిక కార్మికులను భయపెట్టేందుకే పులి గురించి ఆ తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేసినట్లు రాజు అంగీకరించాడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇలాంటి వార్తలు నమ్మవద్దని, అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే పోలీసులే ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారని సందేశం ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
Amidst False Reports Claiming That A Tiger Is Roaming The Hillside Area : విశాఖపట్నం, అరిలోవలోని చిన్న గడిలి కొండ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తోందంటూ తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పులి సంచారం గురించి సమాచారం ఇస్తూ రాజు అనే వ్యక్తి 112 టోల్-ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయడంతో అరిలోవ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఆ పులి ఫొటోను పరిశీలించగా, అది నిజమైనది కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సహాయంతో సృష్టించిన చిత్రమని తేలింది. స్థానిక కార్మికులను భయపెట్టేందుకే పులి గురించి ఆ తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేసినట్లు రాజు అంగీకరించాడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇలాంటి వార్తలు నమ్మవద్దని, అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే పోలీసులే ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారని సందేశం ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.