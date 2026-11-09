శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా అమావాస్య ఉత్సవం - తరలివచ్చిన భక్తులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:24 PM IST
Amavasya Utsavam at Srikalahasteeswara Temple : శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా అమావాస్య ఉత్సవం జరిగింది. నిన్న(ఆదివారం) అమావాస్యను పురస్కరించుకొని శ్రీ వాయలింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి ఉత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దీప, ధూప నైవేద్యాలను సమర్పించారు. అనంతరం ఉత్సవరులుగా తీర్చిదిద్ది మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు. ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న ఆది దంపతులను అధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు.
అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం దీపావళి ఆస్థానం శాస్త్రోక్తంగా, వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీ మలయప్పస్వామివారు, శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు, విష్వక్సేనుల వారి ఉత్సవమూర్తులను బంగారు వాకిలి వద్ద గరుడాళ్వారు సన్నిధిలో ఆస్థానం నిర్వహించారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, కర్పూర మంగళహారతులు, ప్రసాద నివేదనలు సమర్పించారు. అనంతరం మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు నూతన పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించి, రూపాయి హారతి, ప్రత్యేక హారతులు నిర్వహించడంతో దీపావళి ఆస్థానం ముగిసింది.
Amavasya Utsavam at Srikalahasteeswara Temple : శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా అమావాస్య ఉత్సవం జరిగింది. నిన్న(ఆదివారం) అమావాస్యను పురస్కరించుకొని శ్రీ వాయలింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి ఉత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దీప, ధూప నైవేద్యాలను సమర్పించారు. అనంతరం ఉత్సవరులుగా తీర్చిదిద్ది మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు. ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న ఆది దంపతులను అధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు.
అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం దీపావళి ఆస్థానం శాస్త్రోక్తంగా, వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీ మలయప్పస్వామివారు, శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు, విష్వక్సేనుల వారి ఉత్సవమూర్తులను బంగారు వాకిలి వద్ద గరుడాళ్వారు సన్నిధిలో ఆస్థానం నిర్వహించారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, కర్పూర మంగళహారతులు, ప్రసాద నివేదనలు సమర్పించారు. అనంతరం మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు నూతన పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించి, రూపాయి హారతి, ప్రత్యేక హారతులు నిర్వహించడంతో దీపావళి ఆస్థానం ముగిసింది.