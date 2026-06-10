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రాజధాని గ్రామాలకు పైపులైన్ల ద్వారా గ్యాస్ - గుత్తేదారులపై సీఆర్డీఏ కమిషనర్ సీరియస్ - CRDA COMMISSIONER IN VELAGAPUDI

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రాజధాని గ్రామాలకు పైపులైన్ల ద్వారా గ్యాస్ - గుత్తేదారులపై సీఆర్డీఏ కమిషనర్ సీరియస్ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:33 PM IST

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CRDA Commissioner in Velagapudi : రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలోని అన్ని గ్రామాలకు పైపులైన్ల ద్వారా ఇళ్లకు గ్యాస్ సరఫరా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు చెప్పారు. తుళ్లూరు మండలం వెలగపూడిలో రహదారుల నిర్మాణం కోసం భూసేకరణ కింద తీసుకుని పొలాలపై బుధవారం గ్రామసభ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. గ్రామంలో సక్రమంగా తాగునీరు విద్యుత్ సరఫరా జరగడం లేదని ప్రజలు కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ప్లాట్ల అభివృద్ధి పనులను గుత్తేదారు సక్రమంగా చేయటం లేదని గ్రామస్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కమిషనర్, సాయంత్రం తన ఛాంబర్​కు వచ్చి కలవాలని గుత్తేదారు సంస్థకు చెందిన సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అలాగే విద్యుత్ సరఫరాలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ హెచ్చరించారు. గ్రామస్థులు అడిగిన సమస్యలన్నీ నెల రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని కమిషనర్ ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.

CRDA Commissioner in Velagapudi : రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలోని అన్ని గ్రామాలకు పైపులైన్ల ద్వారా ఇళ్లకు గ్యాస్ సరఫరా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు చెప్పారు. తుళ్లూరు మండలం వెలగపూడిలో రహదారుల నిర్మాణం కోసం భూసేకరణ కింద తీసుకుని పొలాలపై బుధవారం గ్రామసభ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. గ్రామంలో సక్రమంగా తాగునీరు విద్యుత్ సరఫరా జరగడం లేదని ప్రజలు కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ప్లాట్ల అభివృద్ధి పనులను గుత్తేదారు సక్రమంగా చేయటం లేదని గ్రామస్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కమిషనర్, సాయంత్రం తన ఛాంబర్​కు వచ్చి కలవాలని గుత్తేదారు సంస్థకు చెందిన సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అలాగే విద్యుత్ సరఫరాలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ హెచ్చరించారు. గ్రామస్థులు అడిగిన సమస్యలన్నీ నెల రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని కమిషనర్ ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.

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​​AMARAVATI CRDA UPDATES
VELAGAPUDI GRAM SABHA
PIPED GAS IN AMARAVATI
వెలగపూడిలో గ్రామసభ
CRDA COMMISSIONER IN VELAGAPUDI

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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