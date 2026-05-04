అమరావతి అభివృద్ధి కోసం శ్రీరాజ శ్యామల మహాయజ్ఞం - RAJA SHYAMALA YAGAM FOR AMARAVATI

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 4:48 PM IST

Sri Raja Syamala Yagam For the Development of Amaravati : అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధి నిర్విరామంగా కొనసాగాలని కాంక్షిస్తూ ఏలూరు జిల్లా ముదినేపల్లి మండలం ముదినేపల్లి గ్రామంలో అమరావతి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంబుల వైష్ణవి శ్రీ రాజ శ్యామల మహాయజ్ఞం నిర్వహించారు. అమరావతి ప్రపంచస్థాయిలో మేటి రాజధానిగా నిలవాలని, రాష్ట్ర యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కలగాలని కోరుతూ సోమవారం ఆమె నివాసం వద్ద తండ్రి మనోజ్​తో కలిసి యజ్ఞాది, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించడం ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.  

భావితరం కోసం అమరావతి అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు చేస్తున్న కృషి వర్ణనాతీతమని అన్నారు. రాజధాని అభివృద్ధికి అంబాసిడర్​గా శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని ఆమె చెప్పారు. ప్రజా రాజధాని నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ రూ.116 విరాళం అందించి భాగస్వాములు కావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. యువత, విద్యార్థులతో పాటు ప్రజల సహకారంతో ప్రజా రాజధాని కోసం రూ.100 కోట్ల విరాళాలు సేకరించడమే తన లక్ష్యమని ఆమె పేర్కొన్నారు.

