ETV Bharat / Videos

అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాలు - చీడిమెట్ట బ్రిడ్జి పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న నీరు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - అల్లూరి జిల్లాలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rains in Alluri District : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావం వల్ల అల్లూరి జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, పొంగి పొర్లుతున్నాయి. జిల్లాలో సరాసరి మూడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హుకుంపేట మండలం చీడిమెట్ట బ్రిడ్జి పైనుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. జీకే వీధి మండలం జరెలలో మారుమూల వైద్య పరీక్షల కోసం వెళ్లిన 108 వాహనం బురదలో దిగబడింది. స్థానిక టీడీపీ నాయకుడు సత్తిబాబు జేసీబీ సాయంతో బయటకు తీశారు. గంగవరం కల్వర్టు కూడా కొట్టుకుపోయింది. పెదబయలు మండలం కిముడుపల్లి పంచాయతీ గేదిగడ్డ, సంపంగి పుట్టువాగు, గుల్లెలు పంచాయితీ కించూరు వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. జి మాడుగుల మండలం అండంగిసింగి, బీరం వాగుల పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. అనంతగిరి మండలం ఘాట్ రోడ్డులో చెట్లు పడి రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్థానిక ఎస్సై సాయంతో లైన్ క్లియర్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు వర్షాలు లేక వడలిపోతున్న ప్రత్తి, మిర్చి, కొబ్బరి, వరిపైర్లకు ఈ వర్షం ప్రాణం పోసిందని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Rains in Alluri District : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావం వల్ల అల్లూరి జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, పొంగి పొర్లుతున్నాయి. జిల్లాలో సరాసరి మూడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హుకుంపేట మండలం చీడిమెట్ట బ్రిడ్జి పైనుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. జీకే వీధి మండలం జరెలలో మారుమూల వైద్య పరీక్షల కోసం వెళ్లిన 108 వాహనం బురదలో దిగబడింది. స్థానిక టీడీపీ నాయకుడు సత్తిబాబు జేసీబీ సాయంతో బయటకు తీశారు. గంగవరం కల్వర్టు కూడా కొట్టుకుపోయింది. పెదబయలు మండలం కిముడుపల్లి పంచాయతీ గేదిగడ్డ, సంపంగి పుట్టువాగు, గుల్లెలు పంచాయితీ కించూరు వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. జి మాడుగుల మండలం అండంగిసింగి, బీరం వాగుల పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. అనంతగిరి మండలం ఘాట్ రోడ్డులో చెట్లు పడి రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్థానిక ఎస్సై సాయంతో లైన్ క్లియర్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు వర్షాలు లేక వడలిపోతున్న ప్రత్తి, మిర్చి, కొబ్బరి, వరిపైర్లకు ఈ వర్షం ప్రాణం పోసిందని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLURI FLOODS STREAMS
ALLURI RAINFALL 3CM
ALLURI ROADS DISRUPTED
FARMERS HAPPY RAIN CROPS
ALLURI DISTRICT RAINS

ఇలాంటి కథనాలు

Nara Bhuvaneswari visits Tirumala

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నారా భువనేశ్వరి

September 23, 2026 at 6:20 PM IST
RainFall In Simhachalam

సింహగిరిపై భారీ వర్షం - మరింత శోభను సంతరించుకున్న ఆలయం

September 23, 2026 at 4:32 PM IST
Etv Bharat

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు

September 23, 2026 at 3:51 PM IST
Gates Opened In Gorakallu Reservoir In Nandyal District

గోరకల్లులోకి చేరిన నీళ్లు - భయంతో పరుగులు తీసిన గ్రామస్థులు

September 22, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.