మన్యంలో కనువిందు చేస్తున్న ప్రకృతి అందాలు - భారీగా తరలివస్తున్న పర్యాటకులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 11:00 AM IST
Manyam Region Fog : శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అల్లూరి జిల్లా మన్యం ప్రాంతం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. పచ్చని కొండల నడుమ ప్రకృతి ఎంతో అందంగా ముస్తాబవుతుంది. ఉదయం వేళ దట్టమైన మంచు తెరలు కొండలను కప్పేస్తాయి. కొండల కింద భాగంలో దట్టమైన మంచు అలముకుని ఉంటుంది. మనం కొండల పైకి వెళ్లే కొద్దీ సూర్యకాంతి పడుతుంది. అప్పుడు ఏర్పడే మేఘమాల పర్యాటకులకు కన్నుల పండగగా నిలుస్తోంది. ఆకాశంలో మేఘాల మధ్య నడుస్తున్నామా అన్న అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ అందాలను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.
ఉదయం సూర్యోదయ సమయానికి పర్యాటకులు కొండల పైకి చేరుకుంటున్నారు. మంచుతో కప్పబడిన ప్రకృతి సోయగాలను తమ కెమెరాల్లో బంధిస్తున్నారు. దట్టమైన అడవులు, లోయల మధ్య ప్రయాణం ఎంతో ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. పచ్చని చెట్లపై వాలే మంచు బిందువులు చూపరులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. వారాంతాల్లో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులతో ఎంతో సందడిగా మారుతోంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
Manyam Region Fog : శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అల్లూరి జిల్లా మన్యం ప్రాంతం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. పచ్చని కొండల నడుమ ప్రకృతి ఎంతో అందంగా ముస్తాబవుతుంది. ఉదయం వేళ దట్టమైన మంచు తెరలు కొండలను కప్పేస్తాయి. కొండల కింద భాగంలో దట్టమైన మంచు అలముకుని ఉంటుంది. మనం కొండల పైకి వెళ్లే కొద్దీ సూర్యకాంతి పడుతుంది. అప్పుడు ఏర్పడే మేఘమాల పర్యాటకులకు కన్నుల పండగగా నిలుస్తోంది. ఆకాశంలో మేఘాల మధ్య నడుస్తున్నామా అన్న అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ అందాలను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.
ఉదయం సూర్యోదయ సమయానికి పర్యాటకులు కొండల పైకి చేరుకుంటున్నారు. మంచుతో కప్పబడిన ప్రకృతి సోయగాలను తమ కెమెరాల్లో బంధిస్తున్నారు. దట్టమైన అడవులు, లోయల మధ్య ప్రయాణం ఎంతో ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. పచ్చని చెట్లపై వాలే మంచు బిందువులు చూపరులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. వారాంతాల్లో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులతో ఎంతో సందడిగా మారుతోంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.