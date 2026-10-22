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LIVE : నాంపల్లి గ్రౌండ్స్​లో అలయ్​ బలయ్ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2026 at 12:07 PM IST

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Alai Balai Event At Nampally Ground Live : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌లో అలయ్ బలయ్‌ కార్యక్రమంతో సందడిగా మారింది. బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె బండారు విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అలయ్ బలయ్‌ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో రాజకీయ, సామాజిక, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు ఆత్మీయంగా పలకరించుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు. ఈ ఏడాది 'నషా ముక్త్ భారత్‌ - వికసిత్ భారత్‌ 2047' థీమ్‌తో అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా గవర్నర్ శివప్రతాప్‌ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి హాజరయ్యారు. అలాగే మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్ కూడా అలయ్ బలయ్​లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో బతుకమ్మ, బోనాలు, డప్పు, గుస్సాడి, కోలాటంతో సందడి కళాకారులు సందడి చేశారు. వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభావంతులు, కళాకారులకు సన్మానం చేశారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ వంటకాలతో నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా, కులమతాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చే ఆత్మీయ వేడుకగా అలయ్ బలయ్‌ నిలిచింది. సోదరభావం, సామాజిక సమైక్యతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Alai Balai Event At Nampally Ground Live : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్‌లో అలయ్ బలయ్‌ కార్యక్రమంతో సందడిగా మారింది. బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె బండారు విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అలయ్ బలయ్‌ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో రాజకీయ, సామాజిక, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు ఆత్మీయంగా పలకరించుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు. ఈ ఏడాది 'నషా ముక్త్ భారత్‌ - వికసిత్ భారత్‌ 2047' థీమ్‌తో అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా గవర్నర్ శివప్రతాప్‌ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి హాజరయ్యారు. అలాగే మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్ కూడా అలయ్ బలయ్​లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో బతుకమ్మ, బోనాలు, డప్పు, గుస్సాడి, కోలాటంతో సందడి కళాకారులు సందడి చేశారు. వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభావంతులు, కళాకారులకు సన్మానం చేశారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ వంటకాలతో నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా, కులమతాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చే ఆత్మీయ వేడుకగా అలయ్ బలయ్‌ నిలిచింది. సోదరభావం, సామాజిక సమైక్యతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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TAGGED:

ALAI BALAI EVENT AT NAMPALLY
ALAI BALAI PROGRAM 2026
BANDARU DATTATREYA AT ALAI BALAI
హైదరాబాద్​లో అలయ్ బలయ్
ALAI BALAI EVENT IN HYDERABAD LIVE

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