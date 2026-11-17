అర్నబ్ కంటే తక్కువ - మురసు కంటే ఎక్కువ 'అక్వాన్' ప్రభావం: ప్రఖర్ జైన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:07 PM IST
Interview With Disaster Management MD On Akwan Cyclone : రాష్ట్రం వైపు అక్వాన్ తుపాను దూసుకొస్తుంది. ఈ నెల 20న అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడి నెల్లూరు - విశాఖపట్నం మధ్య కోస్తా ప్రాంతంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అర్నబ్, మురసు తుపాను వల్ల ఆపార నష్టం జరిగింది. 20 రోజుల వ్యవధిలోనే మరో తుపాను రాష్ట్రాన్ని తాకనుండటంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తుపాను గమనాన్ని నిశితంగా పరిశీలించడం ద్వారా ఎక్కడ తీరం దాటుతుందో అంచనా వేసుకుంటూ ముందస్తు కార్యాచరణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ తరుణంలో రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ చేపట్టబోయే కార్యాచరణపై ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. "ఈ సంవత్సరం మనం అర్నబ్, మురసు తుపాను చూశాం. అక్వాన్ తుపాను వల్ల అర్నబ్ కంటే తక్కువ మురసు కంటే ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120- 130 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. దాంతో పాటే వర్షం కూడా పడుతుంది" అని ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
Interview With Disaster Management MD On Akwan Cyclone : రాష్ట్రం వైపు అక్వాన్ తుపాను దూసుకొస్తుంది. ఈ నెల 20న అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడి నెల్లూరు - విశాఖపట్నం మధ్య కోస్తా ప్రాంతంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అర్నబ్, మురసు తుపాను వల్ల ఆపార నష్టం జరిగింది. 20 రోజుల వ్యవధిలోనే మరో తుపాను రాష్ట్రాన్ని తాకనుండటంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తుపాను గమనాన్ని నిశితంగా పరిశీలించడం ద్వారా ఎక్కడ తీరం దాటుతుందో అంచనా వేసుకుంటూ ముందస్తు కార్యాచరణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ తరుణంలో రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ చేపట్టబోయే కార్యాచరణపై ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. "ఈ సంవత్సరం మనం అర్నబ్, మురసు తుపాను చూశాం. అక్వాన్ తుపాను వల్ల అర్నబ్ కంటే తక్కువ మురసు కంటే ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120- 130 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. దాంతో పాటే వర్షం కూడా పడుతుంది" అని ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.