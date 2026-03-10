మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - తెగిపడిన చేతిని అతికించిన వైద్య బృందం - RARE SURGERY IN AIIMS MANGALAGIRI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 2:03 PM IST
Rare Surgery First in Aiims Grafted Severed Hand in Mangalagiri : తెగిపడిన చేతితో వచ్చిన ఓ యువకుడికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స (సర్జరీ) చేసి అతికించారు. ఇటువంటి సర్జరీ రాష్ట్రంలోనే ఇదే మొట్ట మొదటిసారిగా మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో నిర్వహించామని ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే ఝార్ఖండ్కు చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు మిల్ మిషన్ రోడ్డు ఆపరేటర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఈ నెల 22న కృష్ణా జిల్లాలోని హనుమాన్ జంక్షన్ వద్ద రహదారి పనులు చేస్తుండగా ఆ యువకుడి ఎడమ చెయ్యి టార్ మిషన్లో ఇరుక్కుపోయి మోచేయి వరకు తెగిపోయింది. బాధితుడిని వెంటనే మంగళగిరి ఎయిమ్స్కు తీసుకువచ్చారు. డాక్టర్ శాంతకుమార్ లింగప్ప నేతృత్వంలోని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ బృందం, డాక్టర్ మనోజ్, డాక్టర్ లిఖితరెడ్డి పర్యవేక్షణలో అనస్తీషియా విభాగం, ఆర్థోపెడిక్, కార్డియోథొరాసిక్, వాస్క్యులర్ సర్జరీ బృందం అరుదైన సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించాయి.
మైక్రో సర్జికల్ పద్ధతి ద్వారా ప్రధాన రక్త నాళాలను పునరుద్ధరించి, ఆ తర్వాత ఎముకను సరిదిద్దారు. కండరాలు, మృదు కణజాలాలను సరి చేశారు. తెగిపడిన చేతిని అతికించారు. ఈ సర్జరీకి 8 గంటలు సమయం పట్టింది. శస్త్రచికిత్స అనంతరం బాధితుడి అవయవాలు, మూత్ర పిండాల పని తీరు పరిశీలించేందుకు 14 రోజుల పాటు సీసీయూ (క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్)లో ఉంచారు. ఐదు రోజుల తర్వాత, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ద్వారా చర్మాన్ని పునరుద్ధరించారు. "రోగి ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. త్వరలో డిశ్ఛార్జి చేస్తాం" అని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్య బృందాన్ని ఎయిమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ అహంతేమ్ శాంతాసింగ్ అభినందించారు.
