మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - తెగిపడిన చేతిని అతికించిన వైద్య బృందం - RARE SURGERY IN AIIMS MANGALAGIRI

మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - తెగిపడిన చేతిని అతికించిన వైద్య బృందం

Published : March 10, 2026 at 2:03 PM IST

Rare Surgery First in Aiims Grafted Severed Hand in Mangalagiri : తెగిపడిన చేతితో వచ్చిన ఓ యువకుడికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స (సర్జరీ) చేసి అతికించారు. ఇటువంటి సర్జరీ రాష్ట్రంలోనే ఇదే మొట్ట మొదటిసారిగా మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో నిర్వహించామని ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే ఝార్ఖండ్​కు చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు మిల్ మిషన్ రోడ్డు ఆపరేటర్​గా పని చేస్తున్నాడు. ఈ నెల 22న కృష్ణా జిల్లాలోని హనుమాన్​ జంక్షన్ వద్ద రహదారి పనులు చేస్తుండగా ఆ యువకుడి ఎడమ చెయ్యి టార్ మిషన్​లో ఇరుక్కుపోయి మోచేయి వరకు తెగిపోయింది. బాధితుడిని వెంటనే మంగళగిరి ఎయిమ్స్​కు తీసుకువచ్చారు. డాక్టర్ శాంతకుమార్ లింగప్ప నేతృత్వంలోని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ బృందం, డాక్టర్ మనోజ్, డాక్టర్​ లిఖితరెడ్డి పర్యవేక్షణలో అనస్తీషియా విభాగం, ఆర్థోపెడిక్, కార్డియోథొరాసిక్, వాస్క్యులర్ సర్జరీ బృందం అరుదైన సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించాయి. 

మైక్రో సర్జికల్ పద్ధతి ద్వారా ప్రధాన రక్త నాళాలను పునరుద్ధరించి, ఆ తర్వాత ఎముకను సరిదిద్దారు. కండరాలు, మృదు కణజాలాలను సరి చేశారు. తెగిపడిన చేతిని అతికించారు. ఈ సర్జరీకి 8 గంటలు సమయం పట్టింది. శస్త్రచికిత్స అనంతరం బాధితుడి అవయవాలు, మూత్ర పిండాల పని తీరు పరిశీలించేందుకు 14 రోజుల పాటు సీసీయూ (క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్​)లో ఉంచారు. ఐదు రోజుల తర్వాత, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ద్వారా చర్మాన్ని పునరుద్ధరించారు. "రోగి ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. త్వరలో డిశ్ఛార్జి చేస్తాం" అని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్య బృందాన్ని ఎయిమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ అహంతేమ్ శాంతాసింగ్ అభినందించారు.  

