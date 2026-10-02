ఏఐ సమ్మిట్లో హ్యూమనాయిడ్ రోబో
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Published : October 2, 2026 at 9:37 PM IST
AI Education Summit in Arenesha AI Hub at Gachibowli : అరెనేష ఏఐ హబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఏఐ ఎడ్యుకేషన్ సదస్సుకి విశేష స్పందన లభించింది. హ్యూమనాయిడ్ రోబో యూనిట్రీ జీ1 సమ్మిట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించింది. ఈ సమ్మిట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏఐ వినియోగం, వ్యాపార రంగంలో రాణించడంలో ఏఐ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, కొత్త అంకుర సంస్థల నిర్వహణ వంటి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సదస్సు గచ్చిబౌలిలోని అరెనేష ఏఐ హబ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంస్థ ఫౌండర్ నూతన ఘటకే, రోబోటిక్స్ నిపుణులు మణితో పాటు పలువురు సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు, విద్యార్థులు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో పిల్లలు డ్యాన్సులు కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో సదస్సుకు హాజరైన వారు సైతం మాట్లాడటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా నూతన ఘటకే మాట్లాడుతూ ఫ్యూచర్లో జాబ్ క్రియేషన్లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
AI Education Summit in Arenesha AI Hub at Gachibowli : అరెనేష ఏఐ హబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఏఐ ఎడ్యుకేషన్ సదస్సుకి విశేష స్పందన లభించింది. హ్యూమనాయిడ్ రోబో యూనిట్రీ జీ1 సమ్మిట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించింది. ఈ సమ్మిట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏఐ వినియోగం, వ్యాపార రంగంలో రాణించడంలో ఏఐ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, కొత్త అంకుర సంస్థల నిర్వహణ వంటి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సదస్సు గచ్చిబౌలిలోని అరెనేష ఏఐ హబ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంస్థ ఫౌండర్ నూతన ఘటకే, రోబోటిక్స్ నిపుణులు మణితో పాటు పలువురు సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు, విద్యార్థులు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో పిల్లలు డ్యాన్సులు కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో సదస్సుకు హాజరైన వారు సైతం మాట్లాడటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా నూతన ఘటకే మాట్లాడుతూ ఫ్యూచర్లో జాబ్ క్రియేషన్లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.