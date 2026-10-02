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ఏఐ సమ్మిట్​లో హ్యూమనాయిడ్​ రోబో

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ఏఐ ఎడ్యుకేషన్​ సమ్మిట్ ​ హ్యూమనాయిడ్​ రోబో ఆటా పాటా (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 9:37 PM IST

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AI Education Summit in Arenesha AI Hub at Gachibowli : అరెనేష ఏఐ హబ్​ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఏఐ ఎడ్యుకేషన్​ సదస్సుకి విశేష స్పందన లభించింది. హ్యూమనాయిడ్ రోబో యూనిట్రీ జీ1 సమ్మిట్​కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించింది. ఈ సమ్మిట్​ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏఐ వినియోగం, వ్యాపార రంగంలో రాణించడంలో ఏఐ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, కొత్త అంకుర సంస్థల నిర్వహణ వంటి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సదస్సు గచ్చిబౌలిలోని అరెనేష ఏఐ హబ్​లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంస్థ  ఫౌండర్​ నూతన ఘటకే, రోబోటిక్స్​ నిపుణులు మణితో పాటు పలువురు సాఫ్ట్​వేర్​ నిపుణులు, విద్యార్థులు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో పిల్లలు డ్యాన్సులు కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో సదస్సుకు హాజరైన వారు సైతం మాట్లాడటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా నూతన ఘటకే మాట్లాడుతూ ఫ్యూచర్​లో జాబ్​ క్రియేషన్​లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.  

AI Education Summit in Arenesha AI Hub at Gachibowli : అరెనేష ఏఐ హబ్​ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఏఐ ఎడ్యుకేషన్​ సదస్సుకి విశేష స్పందన లభించింది. హ్యూమనాయిడ్ రోబో యూనిట్రీ జీ1 సమ్మిట్​కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించడం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించింది. ఈ సమ్మిట్​ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏఐ వినియోగం, వ్యాపార రంగంలో రాణించడంలో ఏఐ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, కొత్త అంకుర సంస్థల నిర్వహణ వంటి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సదస్సు గచ్చిబౌలిలోని అరెనేష ఏఐ హబ్​లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంస్థ  ఫౌండర్​ నూతన ఘటకే, రోబోటిక్స్​ నిపుణులు మణితో పాటు పలువురు సాఫ్ట్​వేర్​ నిపుణులు, విద్యార్థులు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో పిల్లలు డ్యాన్సులు కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో సదస్సుకు హాజరైన వారు సైతం మాట్లాడటం విశేషం. ఈ సందర్భంగా నూతన ఘటకే మాట్లాడుతూ ఫ్యూచర్​లో జాబ్​ క్రియేషన్​లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.  

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AI EDUCATION SUMMIT IN GACHIBOWLI
AI EDUCATION SUMMIT IN HYDERABAD
ARENESHA AI HUB AT GACHIBOWLI
గచ్చిబౌలిలో ఏఐ ఎడ్యుకేషన్​ సదస్సు
AI EDUCATION SUMMIT IN AI HUB

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