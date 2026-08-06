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రష్యాకు పంపిస్తానని అర్మేనియా పంపించారు - నన్ను కాపాడండి సారూ - మాల్యాలలో ఏజెంట్​ మోసం

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మల్యాలలో ఏజెంట్ మోసం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 2:16 PM IST

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Agent Fraud At Jagtial District : రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి ఓ ఏజెంట్​ చివరికి తనను అర్మేనియా దేశం పంపించి మోసం చేశాడని ఓ బాధితుడు వాపోతున్నాడు. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలకు చెందిన గంగాకిషన్‌ అనే వ్యక్తి అర్మేనియాలో కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. అక్కడ పని లేక తాను తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ఓ వీడియో ద్వారా తెలిపాడు. మల్యాలకు చెందిన శ్రీనివాస్‌ అనే ఏజెంట్‌ తనను రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి మోసగించి అర్మేనియా దేశం పంపించాడని తెలిపాడు. 

తాను అర్మేనియాకు చేరుకోగానే ఇద్దరు వ్యక్తులు తన వద్ద ఉన్న రూ.40 వేలు తీసుకొని 5 రోజులు ఓ గదిలో బంధించారని బాధితుడు తెలిపారు. ఎలాంటి జీవనోపాధి లేక పస్తులుంటూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనను మోసం చేసిన ఏజెంట్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే సత్యం, జిల్లా ఎస్పీ తనను స్వదేశం రప్పించేలా చూడాలని ఫోన్‌లో గంగాకిషన్‌ ప్రాధేయపడ్డాడు.

Agent Fraud At Jagtial District : రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి ఓ ఏజెంట్​ చివరికి తనను అర్మేనియా దేశం పంపించి మోసం చేశాడని ఓ బాధితుడు వాపోతున్నాడు. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలకు చెందిన గంగాకిషన్‌ అనే వ్యక్తి అర్మేనియాలో కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. అక్కడ పని లేక తాను తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ఓ వీడియో ద్వారా తెలిపాడు. మల్యాలకు చెందిన శ్రీనివాస్‌ అనే ఏజెంట్‌ తనను రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి మోసగించి అర్మేనియా దేశం పంపించాడని తెలిపాడు. 

తాను అర్మేనియాకు చేరుకోగానే ఇద్దరు వ్యక్తులు తన వద్ద ఉన్న రూ.40 వేలు తీసుకొని 5 రోజులు ఓ గదిలో బంధించారని బాధితుడు తెలిపారు. ఎలాంటి జీవనోపాధి లేక పస్తులుంటూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనను మోసం చేసిన ఏజెంట్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే సత్యం, జిల్లా ఎస్పీ తనను స్వదేశం రప్పించేలా చూడాలని ఫోన్‌లో గంగాకిషన్‌ ప్రాధేయపడ్డాడు.

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TAGGED:

AGENT FRAUD CASES IN JAGTIAL
MIGRANT VICTIMS FROM JAGTIAL
TG MIGRANT LABOURERS IN SAUDI
మాల్యాలలో ఏజెంట్​ మోసం
AGENT FRAUD AT MALYALA

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