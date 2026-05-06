తండ్రి కల కోసం సాఫ్ట్‌వేర్‌ వదిలేసిన సుజితశ్రీ- తొలి ప్రయత్నంలోనే 10 ప్రభుత్వ కొలువులు - 10 GOVERNMENT JOBS INSPIRING STORY

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 12:28 PM IST

After Quitting Software Job Wins 10 Government Jobs Inspiring Story: ఒక నోటిఫికేషన్ కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూసి నిరాశలో మునిగిపోయే యువత ఎందరో. కానీ ఈ యువతి మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి చేతిలో ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది. తండ్రి కలను నెరవేర్చేందుకు పోటీ పరీక్షల వైపు అడుగులేసింది. నిత్యం సాధన చేసి అర్ధమెటిక్ ,రీజనింగ్‌పై పట్టు పెంచుకుంది. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధిస్తే జీవితం సెటిల్ అవుతుందని నేటి యువత భావిస్తున్న క్రమంలో ఏకంగా 10 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించింది. కృషి పట్టుదల ఉంటే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని బెజవాడ యువతి సుజితశ్రీ అంటుంది. చదివిన కొంత సేపైనా ఏకాగ్రతతో చదవాలని, మర్చిపోయో ప్రసక్తే ఉండొద్దని చెప్తుంది సుజితశ్రీ. ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించొచ్చని, లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మొదటి మెట్టు దగ్గరే ఆగపోకూడదని, ప్రయత్నిస్తేనే విజయం వరిస్తుందని, మీపై మీకు నమ్మకం ఉంటే చాలు అని యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది సుజితశ్రీ.

