ఆదోని పోలీస్స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత - క్లయింట్ కేసు కోసం న్యాయవాదుల కుమ్ములాట
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:34 PM IST
Adoni Lawyers Clash : కర్నూలు జిల్లా ఆదోని రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద చట్టాలు తెలిసిన న్యాయవాదులే కొట్లాటకు దిగారు. ఓ క్లయింట్కు సంబంధించిన కేసు విషయంలో ఇరువర్గాల న్యాయవాదుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ వివాదం చినికి చినికి గాలివానలా మారి ఏకంగా ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. క్లయింట్ కేసు వివాదంపై స్థానిక ఏఎస్పీ జయశర్మకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఓ వర్గం న్యాయవాదులు వెళ్లారు. అదే సమయంలో ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో మాటల యుద్ధం తలెత్తింది. ఈ క్రమంలో పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోనే న్యాయవాది మల్లికార్జునపై మరో న్యాయవాది పురుషోత్తం రెడ్డి వర్గానికి చెందిన వారు మూకుమ్మడిగా దాడికి తెగబడ్డారు.
సహచర న్యాయవాది మల్లికార్జునపై జరిగిన దాడితో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. వెంటనే పురుషోత్తం రెడ్డిపై ప్రతీకార దాడికి దిగారు. రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లోపలే పురుషోత్తం రెడ్డిని పట్టుకుని బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనతో పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణం రణరంగంగా మారింది. ఈ దాడులకు సంబంధించిన వీడియోలను అక్కడున్న వారు మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డు చేయగా, ఈ దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Adoni Lawyers Clash : కర్నూలు జిల్లా ఆదోని రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద చట్టాలు తెలిసిన న్యాయవాదులే కొట్లాటకు దిగారు. ఓ క్లయింట్కు సంబంధించిన కేసు విషయంలో ఇరువర్గాల న్యాయవాదుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ వివాదం చినికి చినికి గాలివానలా మారి ఏకంగా ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. క్లయింట్ కేసు వివాదంపై స్థానిక ఏఎస్పీ జయశర్మకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఓ వర్గం న్యాయవాదులు వెళ్లారు. అదే సమయంలో ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో మాటల యుద్ధం తలెత్తింది. ఈ క్రమంలో పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోనే న్యాయవాది మల్లికార్జునపై మరో న్యాయవాది పురుషోత్తం రెడ్డి వర్గానికి చెందిన వారు మూకుమ్మడిగా దాడికి తెగబడ్డారు.
సహచర న్యాయవాది మల్లికార్జునపై జరిగిన దాడితో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. వెంటనే పురుషోత్తం రెడ్డిపై ప్రతీకార దాడికి దిగారు. రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లోపలే పురుషోత్తం రెడ్డిని పట్టుకుని బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనతో పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణం రణరంగంగా మారింది. ఈ దాడులకు సంబంధించిన వీడియోలను అక్కడున్న వారు మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డు చేయగా, ఈ దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.