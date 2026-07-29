'లోకేశ్ సార్ మీతో ఫొటో దిగుతాం-ప్లీజ్' - మీ కోరికను నేనెలా కాదనగలనంటూ మంత్రి రిప్లై - ADONI CHILDREN REQUEST TO LOKESH
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 4:35 PM IST
Adoni Children Requesting Minister Lokesh For a Photograph: మంత్రి నారా లోకేశ్ నేడు కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఇద్దరు చిన్నారులు ఆయన్ను చిరుకోరిక కోరారు. "ఎప్పుడూ మా తాత, మా నాన్న మాత్రమే మీతో ఫొటోలు దిగుతున్నారు. లోకేశ్ సార్.. మీ ఆదోని పర్యటనలో మాకూ మీతో ఫొటో దిగే అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్’’ అంటూ అక్కాతమ్ముడు సహస్ర ఆద్య, జయ స్కంద సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో పోస్టు చేశారు. ఇది నెట్టింట వైరల్ కావడంతో మంత్రి లోకేశ్ స్పందించారు.
మీ కోరికను నేనెలా కాదనగలను: చిన్నారుల వీడియోను ఆయన రీపోస్ట్ చేస్తూ ‘‘మీ కోరికను నేనెలా కాదనగలను. నేను కూడా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎదురుచూస్తున్నా’’ అని పేర్కొన్నారు. చిన్నారులపై మంత్రి చూపించిన ఆప్యాయతపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ చూపించిన ఈ ఆప్యాయత, తక్షణ స్పందన పట్ల స్థానికులు, నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
Adoni Children Requesting Minister Lokesh For a Photograph: మంత్రి నారా లోకేశ్ నేడు కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఇద్దరు చిన్నారులు ఆయన్ను చిరుకోరిక కోరారు. "ఎప్పుడూ మా తాత, మా నాన్న మాత్రమే మీతో ఫొటోలు దిగుతున్నారు. లోకేశ్ సార్.. మీ ఆదోని పర్యటనలో మాకూ మీతో ఫొటో దిగే అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్’’ అంటూ అక్కాతమ్ముడు సహస్ర ఆద్య, జయ స్కంద సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో పోస్టు చేశారు. ఇది నెట్టింట వైరల్ కావడంతో మంత్రి లోకేశ్ స్పందించారు.
మీ కోరికను నేనెలా కాదనగలను: చిన్నారుల వీడియోను ఆయన రీపోస్ట్ చేస్తూ ‘‘మీ కోరికను నేనెలా కాదనగలను. నేను కూడా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎదురుచూస్తున్నా’’ అని పేర్కొన్నారు. చిన్నారులపై మంత్రి చూపించిన ఆప్యాయతపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ చూపించిన ఈ ఆప్యాయత, తక్షణ స్పందన పట్ల స్థానికులు, నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.