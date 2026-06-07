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సాగరతీరంలో సినీ సందడి - విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో 'ఆదిత్య 369' టైం మిషన్ - ADITYA 369 TIME MACHINE IN VISAKHA

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విశాఖ ఆర్.కె. బీచ్‌లో 'ఆదిత్య 369' టైమ్ మిషన్ సందడి (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:26 PM IST

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Aditya 369 Time Machine in Visakha : విశాఖ సాగర తీరంలో సరికొత్త సినీ సందడి నెలకొంది. ఆర్కే బీచ్‌లో ఓ వినూత్న ఆకృతి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. టాలీవుడ్‌ సైన్స్ ఫిక్షన్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన 'ఆదిత్య 369' గుర్తుందా? అచ్చం అందులోని టైమ్ మిషన్‌ను పోలిన నమూనాను ఇక్కడ తీర్చిదిద్దారు. దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు సరికొత్త సినిమాతో వస్తున్నారు. వైజయంతీ మూవీస్ సమర్పణలో, నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ చిత్రమే 'సింగ్ గీతం'. ఇది ఒక మ్యూజికల్ విలేజ్ డ్రామా. త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

సినిమా ప్రచారంలో భాగంగానే ఆర్కే బీచ్‌లో ఈ టైమ్ మిషన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో సింగీతం శ్రీనివాసరావు గత క్లాసిక్ చిత్రాల పోస్టర్లను ప్రదర్శించారు. వాటితో పాటు 'సింగ్ గీతం' సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన పోస్టర్లను కూడా ఉంచారు. బీచ్‌కు వస్తున్న పర్యాటకులు దీనిని ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఈ వినూత్న ప్రచారంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.

Aditya 369 Time Machine in Visakha : విశాఖ సాగర తీరంలో సరికొత్త సినీ సందడి నెలకొంది. ఆర్కే బీచ్‌లో ఓ వినూత్న ఆకృతి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. టాలీవుడ్‌ సైన్స్ ఫిక్షన్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన 'ఆదిత్య 369' గుర్తుందా? అచ్చం అందులోని టైమ్ మిషన్‌ను పోలిన నమూనాను ఇక్కడ తీర్చిదిద్దారు. దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు సరికొత్త సినిమాతో వస్తున్నారు. వైజయంతీ మూవీస్ సమర్పణలో, నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ చిత్రమే 'సింగ్ గీతం'. ఇది ఒక మ్యూజికల్ విలేజ్ డ్రామా. త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

సినిమా ప్రచారంలో భాగంగానే ఆర్కే బీచ్‌లో ఈ టైమ్ మిషన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో సింగీతం శ్రీనివాసరావు గత క్లాసిక్ చిత్రాల పోస్టర్లను ప్రదర్శించారు. వాటితో పాటు 'సింగ్ గీతం' సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన పోస్టర్లను కూడా ఉంచారు. బీచ్‌కు వస్తున్న పర్యాటకులు దీనిని ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఈ వినూత్న ప్రచారంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.

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TAGGED:

ADITYA 369 TIME MACHINE VIZAG
SINGH GEETHAM MOVIE PAMOTION
​RK BEACH VIZAG
విశాఖలో ఆదిత్య 369 టైమ్ మిషన్
ADITYA 369 TIME MACHINE IN VISAKHA

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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