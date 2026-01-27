ఏపీకే ఫైల్స్ - నటి శ్రీలీల అడ్వైజ్ - ACTRESS SREELEELA
Published : January 27, 2026 at 4:14 PM IST
Actress Sreeleela Awareness on Cyber Crime Fraud : నకిలీ లోన్ యాప్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సినీ నటి శ్రీలీల సూచించారు. ఇన్స్టంట్ లోన్ కోసం సోషల్ మీడియాలో వచ్చే యాడ్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని అన్నారు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహనలో భాగంగా అమె మాట్లాడిన ఓ వీడియోను సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. నేరగాళ్లు డాక్యుమెంట్లు లేకుండా లోన్ ఇస్తామని ఏపీకే ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయిస్తారని, మన ఫోన్ని హ్యాక్ చేసి లోన్ తీసుకోకపోయినా తిరిగి కట్టాలని బెదిరిస్తారని తెలిపారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఫోటోలు అసభ్యంగా మార్ఫింగ్ చేసి స్నేహితులకు, బంధువులకు షేర్ చేసి పరువు తీస్తారని వెల్లడించారు. ప్రజలు ఎలాంటి ఏపీకే ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయొద్దని కోరారు. వారి మాటలు నమ్మి ఏపీకే ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. సైబర్ నేరాలపై ఎలాంటి అనుమానం ఉన్నా 1930కి ఫోన్ చేయాలని లేదా ఎన్సీఆర్పీకీ రిపోర్ట్ చేయాలని ఆమె సూచించారు.
