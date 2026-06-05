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నటి ముమైత్​ఖాన్​ 'బ్యూటీ అకాడమీ' - సందడి చేసిన సినీ నటీమణులు - ACTOR MUMAITH KHAN BEAUTY ACADEMY

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నటి ముమైత్​ ఖాన్​ బ్యూటీ అకాడమీ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 6:54 PM IST

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Beauty Fest 2026 In Hyderabad : ప్రముఖ నటి ముమైత్ ​ఖాన్​ 'విలైక్ మేకప్ అండ్​ హెయిర్ అకాడమీ' పేరిట బ్యూటీ అకాడమీని స్థాపించారు. ఈ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో 'బ్యూటీ ఛాంపియన్‌షిప్, మెగా బ్యూటీ ఫెస్ట్-2026'ను వైభవంగా నిర్వహించారు. యూసుఫ్‌గూడలోని శౌర్య కన్వెన్షన్ హాల్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి సినీ నటీమణులు పాయల్​ రాజ్​పుత్, దివి వేదిత్యతో పాటు పలువురు నటులు, నటీమణులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఇందులో భాగంగా బ్యూటీ, హెయిర్ స్టైలింగ్ రంగాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించారు. బ్యూటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో విజేతలైన వారికి ప్రభుత్వం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికెట్లు, అవార్డులు అందజేశారు. ఈ అకాడమీలో రూ.50 నుంచి కోర్సు ప్రారంభమవుతుందని ముమైత్​ ఖాన్​ తెలిపారు. అయితే శిక్షణ పూర్తి చేసిన వారికి రూ.30 వేలు విలువ చేసే గవర్నమెంట్​ సర్టిఫికెట్​ కూడా లభిస్తుందని ఆమె వివరించారు. బ్యూటీ సెషన్​లో ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం, విద్యా, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని నిర్వాహకురాలు ముమైత్ ​ఖాన్​ తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మహిళలు ఉపాధి పొందాలని కోరారు.

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Beauty Fest 2026 In Hyderabad : ప్రముఖ నటి ముమైత్ ​ఖాన్​ 'విలైక్ మేకప్ అండ్​ హెయిర్ అకాడమీ' పేరిట బ్యూటీ అకాడమీని స్థాపించారు. ఈ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో 'బ్యూటీ ఛాంపియన్‌షిప్, మెగా బ్యూటీ ఫెస్ట్-2026'ను వైభవంగా నిర్వహించారు. యూసుఫ్‌గూడలోని శౌర్య కన్వెన్షన్ హాల్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి సినీ నటీమణులు పాయల్​ రాజ్​పుత్, దివి వేదిత్యతో పాటు పలువురు నటులు, నటీమణులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఇందులో భాగంగా బ్యూటీ, హెయిర్ స్టైలింగ్ రంగాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించారు. బ్యూటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో విజేతలైన వారికి ప్రభుత్వం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికెట్లు, అవార్డులు అందజేశారు. ఈ అకాడమీలో రూ.50 నుంచి కోర్సు ప్రారంభమవుతుందని ముమైత్​ ఖాన్​ తెలిపారు. అయితే శిక్షణ పూర్తి చేసిన వారికి రూ.30 వేలు విలువ చేసే గవర్నమెంట్​ సర్టిఫికెట్​ కూడా లభిస్తుందని ఆమె వివరించారు. బ్యూటీ సెషన్​లో ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం, విద్యా, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని నిర్వాహకురాలు ముమైత్ ​ఖాన్​ తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మహిళలు ఉపాధి పొందాలని కోరారు.

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TAGGED:

BEAUTY FEST 2026 IN HYDERABAD
WE LIKE MAKEUP AND HAIR ACADEMY
BEAUTY CHAMPIONSHIP FEST 2026
నటి ముమైత్​ ఖాన్​ బ్యూటీ అకాడమీ
ACTOR MUMAITH KHAN BEAUTY ACADEMY

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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