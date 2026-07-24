విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే గురుకులాలు రావాలి : మంచు లక్ష్మి - విద్యా వ్యవస్థపై మంచు లక్ష్మి
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Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST
Manchu Laxmi On Gurukul System : దేశంలో విద్యావ్యవస్థ విలువలు పడిపోతున్నాయని ప్రముఖ సినీ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు విద్య అంటే ఏంటో భారత్ నేర్పించిందని పేర్కొన్నారు. విద్యలు నేర్చుకునేందుకు విదేశాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి చదువుకున్నారని తెలిపారు. బ్రిటిష్ రాకతో విద్యావ్యవస్థ దారి తప్పిందని వ్యాఖ్యానించారు. మళ్లీ విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే తప్పనిసరిగా గురుకులాలు రావాలని మంచులక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్ సాగర్ సొసైటీలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీ స్కూల్ను మంచు లక్ష్మి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా గడిపిన మంచు లక్ష్మి 1 నుంచి 8 ఏళ్ల పిల్లలను తప్పనిసరిగా గురుకులాల్లో చేర్చి మన వేదాలను, సంస్కృతిని నేర్పించాలని సూచించారు. తన కుమార్తెను కూడా ఒక చిన్న పాఠశాలలో చేర్పించి చదివిస్తున్నట్లు మంచు లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. మన విద్యా వ్యవస్థను మనమే కాపాడుకోవాలని మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు.
Manchu Laxmi On Gurukul System : దేశంలో విద్యావ్యవస్థ విలువలు పడిపోతున్నాయని ప్రముఖ సినీ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు విద్య అంటే ఏంటో భారత్ నేర్పించిందని పేర్కొన్నారు. విద్యలు నేర్చుకునేందుకు విదేశాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి చదువుకున్నారని తెలిపారు. బ్రిటిష్ రాకతో విద్యావ్యవస్థ దారి తప్పిందని వ్యాఖ్యానించారు. మళ్లీ విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే తప్పనిసరిగా గురుకులాలు రావాలని మంచులక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్ సాగర్ సొసైటీలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీ స్కూల్ను మంచు లక్ష్మి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా గడిపిన మంచు లక్ష్మి 1 నుంచి 8 ఏళ్ల పిల్లలను తప్పనిసరిగా గురుకులాల్లో చేర్చి మన వేదాలను, సంస్కృతిని నేర్పించాలని సూచించారు. తన కుమార్తెను కూడా ఒక చిన్న పాఠశాలలో చేర్పించి చదివిస్తున్నట్లు మంచు లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. మన విద్యా వ్యవస్థను మనమే కాపాడుకోవాలని మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు.