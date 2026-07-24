ETV Bharat / Videos

విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే గురుకులాలు రావాలి : మంచు లక్ష్మి - విద్యా వ్యవస్థపై మంచు లక్ష్మి

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే గురుకులాలు రావాలి : మంచు లక్ష్మి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Manchu Laxmi On Gurukul System : దేశంలో విద్యావ్యవస్థ విలువలు పడిపోతున్నాయని ప్రముఖ సినీ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు విద్య అంటే ఏంటో భారత్ నేర్పించిందని పేర్కొన్నారు. విద్యలు నేర్చుకునేందుకు విదేశాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి చదువుకున్నారని తెలిపారు. బ్రిటిష్​ రాకతో విద్యావ్యవస్థ దారి తప్పిందని వ్యాఖ్యానించారు. మళ్లీ విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే తప్పనిసరిగా గురుకులాలు రావాలని మంచులక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్ సాగర్ సొసైటీలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీ స్కూల్​ను మంచు లక్ష్మి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా గడిపిన మంచు లక్ష్మి 1 నుంచి 8 ఏళ్ల పిల్లలను తప్పనిసరిగా గురుకులాల్లో చేర్చి మన వేదాలను, సంస్కృతిని నేర్పించాలని సూచించారు. తన కుమార్తెను కూడా ఒక చిన్న పాఠశాలలో చేర్పించి చదివిస్తున్నట్లు మంచు లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. మన విద్యా వ్యవస్థను మనమే కాపాడుకోవాలని మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. 

Manchu Laxmi On Gurukul System : దేశంలో విద్యావ్యవస్థ విలువలు పడిపోతున్నాయని ప్రముఖ సినీ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు విద్య అంటే ఏంటో భారత్ నేర్పించిందని పేర్కొన్నారు. విద్యలు నేర్చుకునేందుకు విదేశాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి చదువుకున్నారని తెలిపారు. బ్రిటిష్​ రాకతో విద్యావ్యవస్థ దారి తప్పిందని వ్యాఖ్యానించారు. మళ్లీ విద్యావిధానం గాడినపడాలంటే తప్పనిసరిగా గురుకులాలు రావాలని మంచులక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్ సాగర్ సొసైటీలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీ స్కూల్​ను మంచు లక్ష్మి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా గడిపిన మంచు లక్ష్మి 1 నుంచి 8 ఏళ్ల పిల్లలను తప్పనిసరిగా గురుకులాల్లో చేర్చి మన వేదాలను, సంస్కృతిని నేర్పించాలని సూచించారు. తన కుమార్తెను కూడా ఒక చిన్న పాఠశాలలో చేర్పించి చదివిస్తున్నట్లు మంచు లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. మన విద్యా వ్యవస్థను మనమే కాపాడుకోవాలని మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MANCHU LAXMI ON GURUKUL SYSTEM
MANCHU LAXMI ON INDIAN EDUCATION
MANCHU LAKSHMI AT WISH PRESCHOOL
విద్యా వ్యవస్థపై మంచు లక్ష్మి
MANCHU LAXMI ON EDUCATION SYSTEM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Boy Draws World Map in Seconds

సెకన్లలో వరల్డ్​ మ్యాప్​ గీసిన బుడ్డోడు - ప్రపంచ రికార్డుల్లో చోటు

July 24, 2026 at 5:51 PM IST
KTR BIRTHDAY CELEBRATIONS AT BRITAIN

బ్రిటన్​లో కేటీఆర్​ పుట్టినరోజు వేడుకలు

July 24, 2026 at 5:45 PM IST
MALLAREDDY REACTION ON PARTY CHANGE

పార్టీ మార్పుపై స్పందించిన మల్లారెడ్డి - మాజీ మంత్రి ఏమన్నారంటే?

July 24, 2026 at 1:00 PM IST
Ujjaini Mahankali as Goddess Shakambari

500 కేజీల కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో ఉజ్జయిని మహంకాళీకి అలంకరణ

July 24, 2026 at 12:16 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.