అనకాపల్లి నూకాలమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు సోనూసూద్ - SONU SOOD VISITED NOOKALAMMA TEMPLE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 6:47 PM IST
Actor Sonu Sood Visited The Nukalamma Temple : ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు అనకాపల్లి నూకాలమ్మను సినీనటుడు సోనూసూద్ బుధవారం దర్శించుకున్నారు. నటుడికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పండితులు సోనూసూద్కు ఆశీర్వచనం చేసి అమ్మవారి చిత్రపటంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలను అందించారు. అనంతరం "అనకాపల్లి" చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ముఖ్య అతిథిగా సోనూసూద్ పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారని సోనూసూద్ అన్నారు. అనకాపల్లి ప్రజలు తనపై చూపిన అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందన్నారు. త్రినాధరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు నిర్మాణ సారథ్యంలో హీరో విక్రమ్ సాహిదేవ్, హీరోయిన్ సంధ్యా విశిష్టతో దర్శకుడు ఖగేష్ తమ్మినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. రావుగోపాలరావు కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్నినిర్వహించారు. ప్రధాన రహదారిలో ఊరేగింపుతో అభిమానులు సోనూసూద్కు స్వాగతం పలికారు.
Actor Sonu Sood Visited The Nukalamma Temple : ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు అనకాపల్లి నూకాలమ్మను సినీనటుడు సోనూసూద్ బుధవారం దర్శించుకున్నారు. నటుడికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పండితులు సోనూసూద్కు ఆశీర్వచనం చేసి అమ్మవారి చిత్రపటంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలను అందించారు. అనంతరం "అనకాపల్లి" చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ముఖ్య అతిథిగా సోనూసూద్ పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారని సోనూసూద్ అన్నారు. అనకాపల్లి ప్రజలు తనపై చూపిన అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందన్నారు. త్రినాధరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు నిర్మాణ సారథ్యంలో హీరో విక్రమ్ సాహిదేవ్, హీరోయిన్ సంధ్యా విశిష్టతో దర్శకుడు ఖగేష్ తమ్మినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. రావుగోపాలరావు కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్నినిర్వహించారు. ప్రధాన రహదారిలో ఊరేగింపుతో అభిమానులు సోనూసూద్కు స్వాగతం పలికారు.