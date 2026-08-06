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అనకాపల్లి నూకాలమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు సోనూసూద్ - SONU SOOD VISITED NOOKALAMMA TEMPLE

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అనకాపల్లి నూకాలమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు సోనూసూద్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:47 PM IST

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Actor Sonu Sood Visited The Nukalamma Temple : ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు అనకాపల్లి నూకాలమ్మను సినీనటుడు సోనూసూద్​ బుధవారం దర్శించుకున్నారు. నటుడికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పండితులు సోనూసూద్​కు ఆశీర్వచనం చేసి అమ్మవారి చిత్రపటంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలను అందించారు. అనంతరం "అనకాపల్లి" చిత్రం ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో ముఖ్య అతిథిగా సోనూసూద్​ పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారని సోనూసూద్ అన్నారు. అనకాపల్లి ప్రజలు తనపై చూపిన అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందన్నారు. త్రినాధరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు నిర్మాణ సారథ్యంలో హీరో విక్రమ్ సాహిదేవ్, హీరోయిన్ సంధ్యా విశిష్టతో దర్శకుడు ఖగేష్ తమ్మినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్​ బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. రావుగోపాలరావు కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్నినిర్వహించారు. ప్రధాన రహదారిలో ఊరేగింపుతో అభిమానులు సోనూసూద్​కు స్వాగతం పలికారు.

Actor Sonu Sood Visited The Nukalamma Temple : ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు అనకాపల్లి నూకాలమ్మను సినీనటుడు సోనూసూద్​ బుధవారం దర్శించుకున్నారు. నటుడికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పండితులు సోనూసూద్​కు ఆశీర్వచనం చేసి అమ్మవారి చిత్రపటంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలను అందించారు. అనంతరం "అనకాపల్లి" చిత్రం ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో ముఖ్య అతిథిగా సోనూసూద్​ పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారని సోనూసూద్ అన్నారు. అనకాపల్లి ప్రజలు తనపై చూపిన అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందన్నారు. త్రినాధరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు నిర్మాణ సారథ్యంలో హీరో విక్రమ్ సాహిదేవ్, హీరోయిన్ సంధ్యా విశిష్టతో దర్శకుడు ఖగేష్ తమ్మినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్​ బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. రావుగోపాలరావు కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్నినిర్వహించారు. ప్రధాన రహదారిలో ఊరేగింపుతో అభిమానులు సోనూసూద్​కు స్వాగతం పలికారు.

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TAGGED:

NOOKALAMMA TEMPLE
ANAKAPALLI MOVIE
ANAKAPALLI MOVIE PRE RELEASE EVENT
SONU SOOD VISITED NOOKALAMMA TEMPLE
SONU SOOD AT ANAKAPALLI

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