శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార దంపతులు - ACTORS VISITED TIRUPATI

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:51 PM IST

Actress Nayanthara And Her Husband Vignesh Shivan Visited Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని అందాల నటి నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ దంపతులు గురువారం దర్శించుకున్నారు. వారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు చెల్లించారు. తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో పండితుల ఆశీర్వాదం పొందారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు కూడా అందజేశారు. నయనతార దంపతులను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా చేరుకుని వారితో కలిసి సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగారు. ప్రస్తుతం ఈ జంట తమ కెరీర్​లో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. నయనతార పాన్​ఇండియ సినిమాలతో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. 2026 జూన్​ 4న విడుదలయ్యే "టాక్సిక్"​ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇక విఘ్నేష్ శివన్ విషయానికి వస్తే  "లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ" అనే కామెడి చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఇది 2026 ఏప్రిల్​ 10న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రమోషన్ పనులు భారీగా జరుగుతున్నాయి. 

ఇలాంటి కథనాలు

A Young Man Questioned A Constable

మద్యం సేవించి బండి నడపడమేంటి? - కానిస్టేబుల్​ను ప్రశ్నించిన యువకుడు

April 9, 2026 at 2:28 PM IST
Mobile Phones Recovery in YSR District

రూ. 70 లక్షలు విలువ చేసే 505 సెల్​ఫోన్ల రికవరీ : ఎస్పీ నచ్చికేత్ విశ్వనాథ్

April 8, 2026 at 8:42 PM IST
International Dragon Boat League Competitions In Rajamahendravaram

రాజమహేంద్రవరంలో మే 30 నుంచి డ్రాగన్​ బోట్​ లీగ్​ పోటీలు - లోగో ఆవిష్కరణ

April 7, 2026 at 7:09 PM IST
New Gates For The Tungabhadra Reservoir

తుంగభద్ర డ్యామ్​కు 33 కొత్త గేట్లు - నెల రోజుల్లో పనులు పూర్తి: మంత్రి పయ్యావుల

April 7, 2026 at 4:52 PM IST

