కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న'ది ప్యారడైజ్' చిత్రబృందం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:56 PM IST
Actor Nani Visits Vijayawada Durga Temple : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మను 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రబృందం దర్శించుకుంది. 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా విజయం సాధించిన సందర్భంగా హీరో నానితో పాటు చిత్రబృందం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న చిత్రబృందం అమ్మవారి మూలవిరాట్ను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వేదపండితులు నానికి వేదాశీర్వచనం అందించి, శేషవస్త్రాలు, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై హీరో నానిని చూసేందుకు అభిమానులు పోటెత్తారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి అభిమానులను కలిసేందుకు గుంటూరు, ఒంగోలు ప్రాంతాల థియేటర్ల పర్యటనకు చిత్రబృందం తరలివెళ్లింది. సినిమాపై అభిమానుల అభిప్రాయాన్ని స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నారు.
విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం
తొలుత విజయవాడ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న నానికి అక్కడ అభిమానులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో నాని కనకదుర్గమ్మ అలయానికి తరలి వచ్చారు. నిన్న చిత్రబృందం తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి, నిలువెత్తు బంగారాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. ఆయన రాక గురించి తెలుసుకున్న అభిమానులు నానికి ఘన స్వాగతం పలికి, పూలమాలలు, శాలువాలతో సత్కరించారు.
Actor Nani Visits Vijayawada Durga Temple : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మను 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రబృందం దర్శించుకుంది. 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా విజయం సాధించిన సందర్భంగా హీరో నానితో పాటు చిత్రబృందం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న చిత్రబృందం అమ్మవారి మూలవిరాట్ను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వేదపండితులు నానికి వేదాశీర్వచనం అందించి, శేషవస్త్రాలు, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై హీరో నానిని చూసేందుకు అభిమానులు పోటెత్తారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి అభిమానులను కలిసేందుకు గుంటూరు, ఒంగోలు ప్రాంతాల థియేటర్ల పర్యటనకు చిత్రబృందం తరలివెళ్లింది. సినిమాపై అభిమానుల అభిప్రాయాన్ని స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నారు.
విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం
తొలుత విజయవాడ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న నానికి అక్కడ అభిమానులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో నాని కనకదుర్గమ్మ అలయానికి తరలి వచ్చారు. నిన్న చిత్రబృందం తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి, నిలువెత్తు బంగారాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. ఆయన రాక గురించి తెలుసుకున్న అభిమానులు నానికి ఘన స్వాగతం పలికి, పూలమాలలు, శాలువాలతో సత్కరించారు.