నెల్లూరులో వృషకర్మ చిత్ర ప్రమోషన్ - చిత్రబృందంతో నాగచైతన్య సందడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:22 PM IST
నెల్లూరులో సినీ నటుడు నాగచైతన్య సందడి చేశారు. వృషకర్మ చిత్ర ప్రమోషన్లో భాగంగా నగరానికి విచ్చేసిన నాగచైతన్య ఓ హోటల్లో చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి, స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ నటించారు. బి.బి.ఎస్.ప్రసాద్ నిర్మాత. ఐదు వేల ఏళ్ల పురాతనమైన ఒక అతీంద్రియ శక్తిని పరిచయం చేస్తూ మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగింది. వేడుకని ఉద్దేశించి నాగచైతన్య మాట్లాడారు. ఒక అద్భుతమైన విజన్తో రూపొందిన వృషకర్మ తెలుుగు సినిమా గర్వంగా చెప్పుకునేలా ఉంటుందన్నారు. ఒక కొత్త ఆలోచనతో కార్తీక్ ఆ కథని రాశారన్నారు. ఎప్పుడూ చూడని విజువల్స్ ఇందులో ఉన్నాయని నాగచైతన్య చెపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది గొప్ప దర్శకులు వచ్చి, దేశమంతా సత్తా చాటుతున్నారు. ఆ జాబితాలో కార్తీక్ చేరబోతున్నారు అని కొనియాడారు. మీనాక్షి, స్పర్ష్ అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించారు అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రబృందం పాల్గొంది.
నెల్లూరులో సినీ నటుడు నాగచైతన్య సందడి చేశారు. వృషకర్మ చిత్ర ప్రమోషన్లో భాగంగా నగరానికి విచ్చేసిన నాగచైతన్య ఓ హోటల్లో చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి, స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ నటించారు. బి.బి.ఎస్.ప్రసాద్ నిర్మాత. ఐదు వేల ఏళ్ల పురాతనమైన ఒక అతీంద్రియ శక్తిని పరిచయం చేస్తూ మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగింది. వేడుకని ఉద్దేశించి నాగచైతన్య మాట్లాడారు. ఒక అద్భుతమైన విజన్తో రూపొందిన వృషకర్మ తెలుుగు సినిమా గర్వంగా చెప్పుకునేలా ఉంటుందన్నారు. ఒక కొత్త ఆలోచనతో కార్తీక్ ఆ కథని రాశారన్నారు. ఎప్పుడూ చూడని విజువల్స్ ఇందులో ఉన్నాయని నాగచైతన్య చెపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది గొప్ప దర్శకులు వచ్చి, దేశమంతా సత్తా చాటుతున్నారు. ఆ జాబితాలో కార్తీక్ చేరబోతున్నారు అని కొనియాడారు. మీనాక్షి, స్పర్ష్ అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించారు అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రబృందం పాల్గొంది.