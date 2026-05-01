LIVE : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ దంపతుల రిసెప్షన్ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BELLAMKONDA SAI SRINIVAS WEDDING
Published : May 1, 2026 at 8:14 PM IST
Actor Bellamkonda Sai Srinivas and Kavya Reddy Reception : తెలుగు యువ కథానాయకుడు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. కావ్య రెడ్డి మెడలో మూడుముళ్లు వేసి వైవాహిక జీవితాన్ని ఆరంభించారు. వీరి పెళ్లి వేడుక బుధవారం రాత్రి తిరుమలలోని శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకలో తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, తితిదే ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో పాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు పాల్గొన్నారు. గురువారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వారు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. వివాహ వేడుకకు ముందు సాయిశ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో వివాహం చేసుకోవడం తన అదృష్టమని తెలిపారు. సినీ ప్రముఖల కోసం హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా విందు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్లో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ దంపతుల రిసెప్షన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం
