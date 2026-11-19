హైదరాబాద్లో 'నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర' - సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన నాగార్జున
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 19, 2026 at 7:22 PM IST
యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు సినీ, రాజకీయ రంగాలు ఒక్కటవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 25, 26, 27 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో నిర్వహించనున్న ప్రతిష్టాత్మక 'నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర'కు ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున తన సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ యాత్రలో భాగస్వాములు కావాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి నాగార్జునను కోరారు. దీనిపై స్పందించిన నాగార్జున డ్రగ్స్ మహమ్మారి సమాజాన్ని, ముఖ్యంగా యువత జీవితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. మత్తుపదార్థాల నిర్మూలన ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్యకరమైన, డ్రగ్స్ రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం చేపట్టే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు తన మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన 'నషా ముక్త్ యువా ఫర్ వికసిత్ భారత్' పిలుపు మేరకు, 2029 నాటికి డ్రగ్స్ రహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంకల్పంతో ఈ యాత్రను నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు సినీ, రాజకీయ రంగాలు ఒక్కటవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 25, 26, 27 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో నిర్వహించనున్న ప్రతిష్టాత్మక 'నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర'కు ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున తన సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ యాత్రలో భాగస్వాములు కావాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి నాగార్జునను కోరారు. దీనిపై స్పందించిన నాగార్జున డ్రగ్స్ మహమ్మారి సమాజాన్ని, ముఖ్యంగా యువత జీవితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. మత్తుపదార్థాల నిర్మూలన ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్యకరమైన, డ్రగ్స్ రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం చేపట్టే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు తన మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన 'నషా ముక్త్ యువా ఫర్ వికసిత్ భారత్' పిలుపు మేరకు, 2029 నాటికి డ్రగ్స్ రహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంకల్పంతో ఈ యాత్రను నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.