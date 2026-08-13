లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి - జైలు నుంచి పరారైన నిందితుడు - ACCUSED ESCAPES FROM LOCKUP
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Published : August 13, 2026 at 3:07 PM IST
Accused Escapes After Lockup Breaking Grills : ఇటీవల శివారు ప్రాంతంలో డ్రగ్స్, గంజాయి పట్టివేత విపరీతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిఘా పెట్టినట్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని పటాన్చెరు ఆబ్కారీ స్టేషన్లో హెరాయిన్ కేసులో ఓ నిందితుడిని అరెస్టు చేయగా, లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి అతడు పరారయ్యాడు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో హెరాయిన్ విక్రయిస్తున్న సహిదర్ రహమాన్ అనే వ్యక్తిని ఆబ్కారీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని లాకప్లో ఖైదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ కాలకృత్యాలకు వెళ్లగా నిందితుడు లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి పరారయ్యాడు. పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పారిపోయిన నిందితుడి కోసం ఆబ్కారీ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
Accused Escapes After Lockup Breaking Grills : ఇటీవల శివారు ప్రాంతంలో డ్రగ్స్, గంజాయి పట్టివేత విపరీతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిఘా పెట్టినట్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని పటాన్చెరు ఆబ్కారీ స్టేషన్లో హెరాయిన్ కేసులో ఓ నిందితుడిని అరెస్టు చేయగా, లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి అతడు పరారయ్యాడు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో హెరాయిన్ విక్రయిస్తున్న సహిదర్ రహమాన్ అనే వ్యక్తిని ఆబ్కారీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని లాకప్లో ఖైదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ కాలకృత్యాలకు వెళ్లగా నిందితుడు లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి పరారయ్యాడు. పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పారిపోయిన నిందితుడి కోసం ఆబ్కారీ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.