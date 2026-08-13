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లాకప్‌ గ్రిల్స్‌ విరగ్గొట్టి - జైలు నుంచి పరారైన నిందితుడు - ACCUSED ESCAPES FROM LOCKUP

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ఆబ్కారీ స్టేషన్‌లో లాకప్‌ గ్రిల్స్‌ విరగగొట్టి పరారైన నిందితుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 3:07 PM IST

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Accused Escapes After Lockup Breaking Grills : ఇటీవల శివారు ప్రాంతంలో డ్రగ్స్​, గంజాయి పట్టివేత విపరీతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిఘా పెట్టినట్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని పటాన్‌చెరు ఆబ్కారీ స్టేషన్‌లో హెరాయిన్ కేసులో ఓ నిందితుడిని అరెస్టు చేయగా, లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి అతడు పరారయ్యాడు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో హెరాయిన్ విక్రయిస్తున్న సహిదర్ రహమాన్ అనే వ్యక్తిని ఆబ్కారీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని లాకప్‌లో ఖైదు చేశారు.

ఈ క్రమంలో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ కాలకృత్యాలకు వెళ్లగా నిందితుడు లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి పరారయ్యాడు. పటాన్‌చెరు పోలీస్ స్టేషన్​లో కానిస్టేబుల్​ సంజయ్​ కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పారిపోయిన నిందితుడి కోసం ఆబ్కారీ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

Accused Escapes After Lockup Breaking Grills : ఇటీవల శివారు ప్రాంతంలో డ్రగ్స్​, గంజాయి పట్టివేత విపరీతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిఘా పెట్టినట్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని పటాన్‌చెరు ఆబ్కారీ స్టేషన్‌లో హెరాయిన్ కేసులో ఓ నిందితుడిని అరెస్టు చేయగా, లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి అతడు పరారయ్యాడు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో హెరాయిన్ విక్రయిస్తున్న సహిదర్ రహమాన్ అనే వ్యక్తిని ఆబ్కారీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని లాకప్‌లో ఖైదు చేశారు.

ఈ క్రమంలో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ సంజయ్ కుమార్ కాలకృత్యాలకు వెళ్లగా నిందితుడు లాకప్ గ్రిల్స్ విరగ్గొట్టి పరారయ్యాడు. పటాన్‌చెరు పోలీస్ స్టేషన్​లో కానిస్టేబుల్​ సంజయ్​ కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పారిపోయిన నిందితుడి కోసం ఆబ్కారీ అధికారులు బృందాలుగా ఏర్పడి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

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TAGGED:

ACCUSED ESCAPES FROM POLICE CUSTODY
ACCUSED ESCAPES FROM JAIL
ACCUSED ESCAPES POLICE CUSTODY
ACCUSED ESCAPES FROM LOCKUP
ACCUSED ESCAPES BREAKING GRILLS

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