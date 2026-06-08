బంగారం మాయమైందని ప్రచారం - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వద్ద ఖాతాదారుల ఆందోళన - CUSTOMERS PROTEST AT BANK OF BARODA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 2:40 PM IST
Account Holders Protested At Bank Of Baroda In Jangareddygudem : బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టిన బంగారం మాయమైన ఘటన బయటకు వ్యాపించడంతో ఖాతాదారులు అధిక సంఖ్యలో బ్యాంకుకు చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టిన ఘటన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో సోమవారం చోటు చేసుకుంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో శనివారం ముగ్గురు ఖాతాదారులకు సంబంధించిన 30 కాసుల వరకు బంగారం మాయం కావడంపై సదరు ఖాతాదారులు బ్యాంక్ అధికారులను నిలదీశారు. దీంతో బ్యాంక్ అధికారులు వారి వద్ద నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని ఆడిట్ చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో 200 మందికి పైగా ఖాతాదారులు బ్యాంకు వద్దకు సోమవారం ఉదయానికే చేరుకొని తమ బంగారాన్ని చూపించాలంటూ బ్యాంకు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఎస్ఐ వీరప్రసాద్ తన సిబ్బందితో ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఖాతాదారులను సముదాయించారు. వారందరికీ టోకెన్ ప్రాతిపదిక మీద సదరు బంగారాన్ని చూపించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సదరూ బ్యాంకు అప్రైజర్ కొద్దిరోజులుగా విధులకు హాజరు కాకపోవడంతో తమ బంగారం ఏమైందోనని ఖాతాదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే బంగారు మాయంతో పాటు, సిబ్బంది చేతివాటం తెలుసుకొని ఖాతాదారులు పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకుకు చేరుకుంటున్నారు.
Account Holders Protested At Bank Of Baroda In Jangareddygudem : బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టిన బంగారం మాయమైన ఘటన బయటకు వ్యాపించడంతో ఖాతాదారులు అధిక సంఖ్యలో బ్యాంకుకు చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టిన ఘటన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో సోమవారం చోటు చేసుకుంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో శనివారం ముగ్గురు ఖాతాదారులకు సంబంధించిన 30 కాసుల వరకు బంగారం మాయం కావడంపై సదరు ఖాతాదారులు బ్యాంక్ అధికారులను నిలదీశారు. దీంతో బ్యాంక్ అధికారులు వారి వద్ద నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని ఆడిట్ చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో 200 మందికి పైగా ఖాతాదారులు బ్యాంకు వద్దకు సోమవారం ఉదయానికే చేరుకొని తమ బంగారాన్ని చూపించాలంటూ బ్యాంకు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఎస్ఐ వీరప్రసాద్ తన సిబ్బందితో ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఖాతాదారులను సముదాయించారు. వారందరికీ టోకెన్ ప్రాతిపదిక మీద సదరు బంగారాన్ని చూపించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సదరూ బ్యాంకు అప్రైజర్ కొద్దిరోజులుగా విధులకు హాజరు కాకపోవడంతో తమ బంగారం ఏమైందోనని ఖాతాదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే బంగారు మాయంతో పాటు, సిబ్బంది చేతివాటం తెలుసుకొని ఖాతాదారులు పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకుకు చేరుకుంటున్నారు.