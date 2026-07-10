హైదరాబాద్ చాదర్ఘాట్లో అగ్నిప్రమాదం - మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన సిబ్బంది - FIRE ACCIDENT CHADERGHAT HYDERABAD
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Published : July 10, 2026 at 8:00 PM IST
Fire Accident in Chaderghat Hyderabad : చాదర్ఘాట్ లోని మూసీ నది సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో డెకరేషన్ గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంటల ఎగిసిపడటంతో పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని గోదాంలకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆయా గోదాంలలో ఉన్న సామాగ్రి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. సమాచారం అందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొన్నాయి. 7 అగ్నిమాపక యంత్రాల సహాయంతో మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో స్థానికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో డెకరేషన్ సామాన్లతో పాటు కార్ రిపేర్ చేసే దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ మంటలకు ఆహుతయ్యాయని తెలిపారు. అగ్నిమాపక శకటాల శాయంతో సిబ్బంది ఈ మంటలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తీసుకొచ్చారని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Fire Accident in Chaderghat Hyderabad : చాదర్ఘాట్ లోని మూసీ నది సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో డెకరేషన్ గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంటల ఎగిసిపడటంతో పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని గోదాంలకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆయా గోదాంలలో ఉన్న సామాగ్రి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. సమాచారం అందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొన్నాయి. 7 అగ్నిమాపక యంత్రాల సహాయంతో మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో స్థానికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో డెకరేషన్ సామాన్లతో పాటు కార్ రిపేర్ చేసే దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ మంటలకు ఆహుతయ్యాయని తెలిపారు. అగ్నిమాపక శకటాల శాయంతో సిబ్బంది ఈ మంటలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తీసుకొచ్చారని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.