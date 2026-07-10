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హైదరాబాద్ చాదర్‌ఘాట్‌లో అగ్నిప్రమాదం - మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన సిబ్బంది - FIRE ACCIDENT CHADERGHAT HYDERABAD

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హైదరాబాద్ చాదర్‌ఘాట్‌లో అగ్నిప్రమాదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 8:00 PM IST

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Fire Accident in Chaderghat Hyderabad : చాదర్​ఘాట్ లోని మూసీ నది సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో డెకరేషన్ గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంటల ఎగిసిపడటంతో పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని గోదాంలకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆయా గోదాంలలో ఉన్న సామాగ్రి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. సమాచారం అందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొన్నాయి. 7 అగ్నిమాపక యంత్రాల సహాయంతో మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో స్థానికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో డెకరేషన్ సామాన్లతో పాటు కార్​ రిపేర్​ చేసే దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ మంటలకు ఆహుతయ్యాయని తెలిపారు. అగ్నిమాపక శకటాల శాయంతో సిబ్బంది ఈ మంటలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తీసుకొచ్చారని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. 

Fire Accident in Chaderghat Hyderabad : చాదర్​ఘాట్ లోని మూసీ నది సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో డెకరేషన్ గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంటల ఎగిసిపడటంతో పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని గోదాంలకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆయా గోదాంలలో ఉన్న సామాగ్రి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. సమాచారం అందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొన్నాయి. 7 అగ్నిమాపక యంత్రాల సహాయంతో మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో స్థానికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో డెకరేషన్ సామాన్లతో పాటు కార్​ రిపేర్​ చేసే దుకాణాలు కూడా ఉన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ మంటలకు ఆహుతయ్యాయని తెలిపారు. అగ్నిమాపక శకటాల శాయంతో సిబ్బంది ఈ మంటలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తీసుకొచ్చారని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. 

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TAGGED:

CHADERGHAT FIRE ACCIDENT
FIRE INCIDENT HYDERABAD
హైదరాబాద్ చాదర్​ఘాట్ అగ్నిప్రమాదం
FIRE ACCIDENT CHADERGHAT HYDERABAD

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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