రాష్ట్రంలోనే తొలి సైన్సు థీమ్ పార్కు - నీడను చూసి సమయం తెలుసుకునేలా - SCIENCE THEME PARK IN ADILABAD

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 1:12 PM IST

Science Theme Park in Adilabad : సాధారణంగా పిల్లలు ఆడిపాడే పార్కులు అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా ఆదిలాబాద్​ పట్టణంలో మాత్రం డా.ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా విజ్ఞానం పెంపొందించేలా సైన్సు థీమ్ పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. ఒకప్పుడు చెట్లు, పొదలతో నిండి ఉన్న స్థలాన్ని 2018లో అప్పటి కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ పరిశీలించి అందులో సైన్సు థీమ్ పార్కును ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేసినప్పటికీ కరోనా ప్రభావంతో వినియోగంలోకి రాలేదు. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ పార్కును అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అంతా భావించారు.

ప్రస్తుత కలెక్టర్ రాజర్షి షా విషయం తెలుసుకుని ప్రయోగ పరికరాలను బాగు చేయించే పనిలో పడ్డారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ఆరంభం నాటికి ఆ పార్కును అన్ని విధాలా సిద్ధం చేసి ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారు. అక్కడ 30 రకాల ప్రయోగ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయనుండగా ఇప్పటికే సగానికి పైగా పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. పాతకాలంలో నీడను చూసి సమయం తెలుసుకునే సౌర గడియారం, తేలియాడే పక్షి, మాట్లాడుకునే బొమ్మలు, మంత్రదండ ఊయల, గాలి గుంట, సుడిగుండం, సంగీత గొట్టాలు, రంగుల పళ్లెం, వర్షమాపకం, ఉష్ణోగ్రతలు, డీఏన్ఏ వంటి నమూనాలతో సైన్సులోని గమ్మత్తును విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేలా ఉన్న పార్కు చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. సైన్సు థీమ్ పార్కును ముఖ్యంగా 7, 8, 9, 10 తరగతుల విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడేలా సిద్ధం చేస్తున్నారు.

