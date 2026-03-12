ETV Bharat / Videos

ఏఐపై పట్టు సాధిస్తే భవిష్యత్తులో అపార అవకాశాలు - విద్యార్థులకు BrovAI శిక్షణ - BROVAI INSTITUTION FOR STUDENTS

విద్యార్థులకు BrovAI శిక్షణ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:57 PM IST

BrovAI Innovation Training to Students in Private and Govt Educational Institutions:  ప్రస్తుత తరుణంలో కృత్రిమ మేధ అందరి జీవితాల్లో భాగమైపోయింది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల్లో ఎక్కడ చూసినా దీని గురించే చర్చ. దేశంలో ఈ రంగం వేగంగా దూసుకెళుతోంది. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థి దశ నుంచే ఏఐపై పట్టు సాధిస్తే భవిష్యత్తులో అపార అవకాశాలు ఉంటాయంటున్నారు విశాఖకు చెందిన యువ బృందం. బ్రోవాయి ఏఐ అనే సంస్థను స్థాపించి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థులకు ఏఐలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. 

అలానే చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక పుస్తకాలు తయారు చేశారు. మొదట్లో ఈ విద్యకు సంబంధించిన సిలబస్​ను ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా తెలుగులో రాసి పంపించేవారు. ఇందులో శిక్షణతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఈ సంస్థలో మహిళలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో భారతదేశం మొత్తం విస్తరించాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సంస్థకు సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

AI TRAINING TO STUDENTS
BROVAI INNOVATION HAS NO AGE LIMIT
BROVAI OLYMPIYAD
బ్రోవాయి ఏఐ సంస్థ
BROVAI INSTITUTION FOR STUDENTS

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

