మద్యం సేవించి బండి నడపడమేంటి? - కానిస్టేబుల్ను ప్రశ్నించిన యువకుడు - YOUNG MAN QUESTIONED CONSTABLE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 2:28 PM IST
A Young Man Questioned A Constable Who Was Riding Bike After Drinking Alcohol : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గుంటుపల్లిలో మద్యం సేవించి బైక్ నడుపుతున్న కానిస్టేబుల్ను ఆపి ఓ యువకుడు చుక్కలు చూపించాడు. ఖాకీ డ్రెస్లో ఉంటూ మద్యం తాగి బండి నడపడమేంటంటూ గట్టిగా నిలదీశాడు. మద్యం మత్తులో డివైడర్ను ఢీకొట్టిన పోలీస్ అదే మనుషులపైకి వెళితే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించాడు. హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకోలేదని ప్రశ్నలు సంధించాడు. అంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మరో కానిస్టేబుల్ యువకుడికి సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. తాగి వాహనం నడిపిన పోలీసును వదిలే ప్రసక్తే లేదని ఆ యువకుడు తేల్చి చెప్పాడు. కానిస్టేబుల్పై కేసు నమోదు చేసి, బైక్ను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లాలని పట్టుబట్టాడు. సామాన్య జనం హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోయినా, మందుకొట్టి బైక్ నడిపినా పోలీసులు ఇలాగే వదిలేస్తారా, కాదు కదా మరి పోలీసులు తప్పు చేస్తే వదిలేయడం తప్పు అని గట్టిగా ప్రశ్నించాడు.
