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సూక్ష్మ చిత్రకళలో రాణిస్తున్న యువకుడు - ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండానే గుర్తింపు - MINIATURE PAINTING

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సూక్ష్మ చిత్ర కళలలో రాణిస్తున్న యువకుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 3:15 PM IST

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A Young Man Excelling In The Art Of Miniature Painting From Guntur : ప్రతి ఒక్కరూ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తారు. అయితే అడ్డంకులు ఎదురైనా తమ ఆశయాలను పట్టుదలతో నిజం చేసుకుని సమాజంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న వారికే విజయం వరిస్తుంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని పుల్లెటికుర్రుకు చెందిన యువకుడు మణికాంత సాయి కుమార్ అలాంటి వారిలో ఒకడు. తన మనసును దోచుకున్న ఈ క్లిష్టమైన కళారూపంలో రాణిస్తున్న ఈ ప్రతిభావంతుడైన కళాకారుడు ఎలాంటి అధికారిక శిక్షణ లేకుండా సోషల్ మీడియా సహాయంతో "థ్రెడ్ ఆర్ట్"లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. చెక్క పలకలపై రంగురంగుల దారాలు, మేకులను ఉపయోగించి అద్భుతమైన చిత్రాలకు ప్రాణం పోసి అతను ఒక విశిష్టమైన కళాకారుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. ఒక చిత్రాన్ని రూపొందించడంలో అల్లిక ప్రక్రియకు అవసరమైన నిర్దిష్టమైన అనుసంధానాలను అర్థం చేసుకోవడం ఇమిడి ఉంటుంది. కొన్ని చిత్రాలకు 2,000 వరకు అనుసంధానాలు అవసరం కాగా మరికొన్నింటికి 5,000 వరకు కూడా అవసరం కావచ్చని కళాకారుడు పేర్కొన్నాడు.

A Young Man Excelling In The Art Of Miniature Painting From Guntur : ప్రతి ఒక్కరూ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తారు. అయితే అడ్డంకులు ఎదురైనా తమ ఆశయాలను పట్టుదలతో నిజం చేసుకుని సమాజంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న వారికే విజయం వరిస్తుంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని పుల్లెటికుర్రుకు చెందిన యువకుడు మణికాంత సాయి కుమార్ అలాంటి వారిలో ఒకడు. తన మనసును దోచుకున్న ఈ క్లిష్టమైన కళారూపంలో రాణిస్తున్న ఈ ప్రతిభావంతుడైన కళాకారుడు ఎలాంటి అధికారిక శిక్షణ లేకుండా సోషల్ మీడియా సహాయంతో "థ్రెడ్ ఆర్ట్"లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. చెక్క పలకలపై రంగురంగుల దారాలు, మేకులను ఉపయోగించి అద్భుతమైన చిత్రాలకు ప్రాణం పోసి అతను ఒక విశిష్టమైన కళాకారుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. ఒక చిత్రాన్ని రూపొందించడంలో అల్లిక ప్రక్రియకు అవసరమైన నిర్దిష్టమైన అనుసంధానాలను అర్థం చేసుకోవడం ఇమిడి ఉంటుంది. కొన్ని చిత్రాలకు 2,000 వరకు అనుసంధానాలు అవసరం కాగా మరికొన్నింటికి 5,000 వరకు కూడా అవసరం కావచ్చని కళాకారుడు పేర్కొన్నాడు.

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TAGGED:

MINIATURE PAINTING ARTISTS
GUNTUR MINIATURE PAINTING
సూక్ష్మ చిత్ర కళ
ARTIST MANIKANTHA SAIKUMAR
MINIATURE PAINTING

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