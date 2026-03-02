ETV Bharat / Videos

VIDEO VIRAL : బెంజ్​ కారుతో బీభత్సం - బానెట్​పై కానిస్టేబుల్​ను ఈడ్చుకెళ్లిన యువకుడు - BENZ CAR HAL CHAL IN HYDERABAD

Viral Video : గచ్చిబౌలిలో బీభత్సం సృష్టించిన బెంజ్​ కారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 2:25 PM IST

Drunk Man Created Stir with Benz Car : హైదరాబాద్​ గచ్చిబౌలిలో ఆదివారం ఉదయం ఓ బెంజ్​ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. మద్యం మత్తులో కారు నడుపుతూ రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలను ఢీకొట్టడమే కాకుండా, ఆపడానికి ప్రయత్నించిన ట్రాఫిక్​ కానిస్టేబుల్​ను బానెట్​పై ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటన నగరంలో కలకలం రేపింది. నార్సింగికి చెందిన గుర్రంపాటి తరుణ్ అనే యువకుడు మద్యం మత్తులో తన బెంజ్​ కారును అతివేగంగా నడుపుతూ నానక్​రాం​గూడ వద్ద ఓ కారును బలంగా ఢీకొట్టాడు. దాంతో కారు నియంత్రణ కోల్పోయి డివైడర్​ను ఢీకొంది. అయినప్పటికీ తరుణ్​ తన కారును ఆపకుండా గచ్చిబౌలి ఓఆర్​ఆర్​ వైపు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించాడు.

ఈ ప్రమాదాన్ని గమనించిన ట్రాఫిక్​ కానిస్టేబుల్​ నర్సింహులు, కారును ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. నిందితుడు మాత్రం కారును ఆపకుండా మరింత వేగం పెంచి కానిస్టేబుల్​వైపు దూసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో తనను తాను రక్షించేందుకు కానిస్టేబుల్ కారు బానెట్​ను పట్టుకోగా, అతడిని కింద పడేసేందుకు కారును జిగ్​-జాగ్​గా నడిపిస్తూ బీభత్సం సృష్టించాడు. చివరికి ఇతర వాహనదారులు సాహసించి కారుకు అడ్డంగా తమ వాహనాలను అడ్డు నిలిపి తరుణ్​ను పట్టుకున్నారు. పోలీసులు పరీక్షించగా మద్యం సేవించినట్లు నిర్ధారణ అయింది. గచ్చిబౌలి పోలీసులు నిందితుడిపై మోటార్​ వాహనాల చట్టంతో పాటు, విధి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించడంతో రెండు వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేశారు. అనంతరం మేజిస్ట్రేట్​ ముందు హాజరుపరచగా అతడికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్​ రిమాండ్​ విధించింది.

TAGGED:

BENZ CAR VIRAL VIDEO
MAN BENZ CAR CHAOS WITH CONSTABLE
BENZ CAR CHAOS IN GACHIBOWLI
నగరంలో బెంజ్​ కారు బీభత్సం
BENZ CAR HAL CHAL IN HYDERABAD

