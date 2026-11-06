"ఫ్యాన్ గుర్తు ఉందిగా? గ్లాస్ ఎందుకు తేవొద్దు?" - పోలింగ్ అధికారులను ప్రశ్నించిన యువకుడు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:10 PM IST
Young Man Arrived at Polling Station With Glass Symbol : శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం కనిమెట్ట గ్రామంలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. జనసేన MPTC అభ్యర్థి యతీరాజుల జగన్నాథానికి అదే గ్రామానికి చెందిన కూన అనిల్ వీరాభిమాని. పోలింగ్ కేంద్రానికి జనసేన గుర్తైన గాజు గ్లాసుతో అనిల్ వెళ్లాడు. దీంతో అక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న అధికారులు అభ్యంతరం తెలపగా, గదిలో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ చూపి ఇవి ఎందుకున్నాయని ఎదురు ప్రశ్నించాడు. ఇదీ కూడా ఓ పార్టీ గుర్తే కదా అని అన్నారు. ఫ్యాన్ బదులు కూలర్, విసనకర్రలు వాడుకోవాలన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఇవి ఉండకూడదంటూ ఓటు వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆ యువకుడి ప్రశ్నలకు అక్కడి అధికారులు కంగు తిన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సైతం ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యింది. నిన్న(గురువారం) జరిగిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఇలాంటి ఆసక్తికర సంఘటనలు పలుచోట్ల వెలుగుచూశాయి.
Young Man Arrived at Polling Station With Glass Symbol : శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం కనిమెట్ట గ్రామంలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. జనసేన MPTC అభ్యర్థి యతీరాజుల జగన్నాథానికి అదే గ్రామానికి చెందిన కూన అనిల్ వీరాభిమాని. పోలింగ్ కేంద్రానికి జనసేన గుర్తైన గాజు గ్లాసుతో అనిల్ వెళ్లాడు. దీంతో అక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న అధికారులు అభ్యంతరం తెలపగా, గదిలో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ చూపి ఇవి ఎందుకున్నాయని ఎదురు ప్రశ్నించాడు. ఇదీ కూడా ఓ పార్టీ గుర్తే కదా అని అన్నారు. ఫ్యాన్ బదులు కూలర్, విసనకర్రలు వాడుకోవాలన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఇవి ఉండకూడదంటూ ఓటు వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆ యువకుడి ప్రశ్నలకు అక్కడి అధికారులు కంగు తిన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సైతం ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యింది. నిన్న(గురువారం) జరిగిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఇలాంటి ఆసక్తికర సంఘటనలు పలుచోట్ల వెలుగుచూశాయి.