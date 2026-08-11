తలపై బోనంతో 5 కిలోమీటర్ల స్కేటింగ్ - గద్వాలలో చిన్నారి ప్రతిభ - GIRL SKATED FOR 5 KM WITH A BONAM
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Published : August 11, 2026 at 12:29 PM IST
Girl Skated for 5 km with a Bonam : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని బుర్ధపేట కాలనీకి చెందిన వీర, ప్రశాంతి దంపతుల కుమార్తె తన్విక(9) అమ్మవారిపై భక్తిని వినూత్నంగా చాటింది. తన స్కేటింగ్ నైపుణ్యంతో తలపై బోనంతో ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బోనం సమర్పించింది. నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న తన్వికకు చిన్ననాటి నుంచి స్కేటింగ్ అంటే అమితమైన ఆసక్తి. దీనిలో భాగంగానే ఆమె రోజూ స్కేటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది.
సోమవారం బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఆమ్మవారిపై తన భక్తిని వినూత్నంగా చాటాలనుకుంది. దీనికోసం తలపై బోనం ఎత్తుకొని పట్టణంలోని కృష్ణానది నుంచి సుంకులమ్మ ఆలయం వరకు సుమారు ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్లింది. ఆపై అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి బోనం సమర్పించింది. ఆమె తలపై బోనం మోస్తూ స్కేటింగ్ చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. చిన్నారి ప్రతిభకు, భక్తికి నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
Girl Skated for 5 km with a Bonam : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని బుర్ధపేట కాలనీకి చెందిన వీర, ప్రశాంతి దంపతుల కుమార్తె తన్విక(9) అమ్మవారిపై భక్తిని వినూత్నంగా చాటింది. తన స్కేటింగ్ నైపుణ్యంతో తలపై బోనంతో ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బోనం సమర్పించింది. నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న తన్వికకు చిన్ననాటి నుంచి స్కేటింగ్ అంటే అమితమైన ఆసక్తి. దీనిలో భాగంగానే ఆమె రోజూ స్కేటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది.
సోమవారం బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఆమ్మవారిపై తన భక్తిని వినూత్నంగా చాటాలనుకుంది. దీనికోసం తలపై బోనం ఎత్తుకొని పట్టణంలోని కృష్ణానది నుంచి సుంకులమ్మ ఆలయం వరకు సుమారు ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్లింది. ఆపై అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి బోనం సమర్పించింది. ఆమె తలపై బోనం మోస్తూ స్కేటింగ్ చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. చిన్నారి ప్రతిభకు, భక్తికి నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.