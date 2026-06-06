లిఫ్ట్ వచ్చిందనుకొని అడుగేసింది - సీసీటీవీ వీడియో వైరల్ - WOMAN FELLL DOWN FROM LIFT
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Published : June 6, 2026 at 6:52 PM IST
Woman Fell Down From Lift in khairatabad : ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్ గుంతలో పడి మహిళ మృతి చెందిన ఘటన ఖైరతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. మనవడిని రక్షించి తాను మాత్రం ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి కె.రాధ(57) ఆనంద్నగర్ కాలనీలోని భావన అపార్ట్మెంట్ నాలుగో ఫ్లోర్లో ఉంటున్నారు. ఈనెల 5వ తేదీ(శుక్రవారం) సాయంత్రం తన 15 నెలల మనవడిని ఎత్తుకుని కిందికి వెళ్లేందుకు లిఫ్ట్ వద్దకు వచ్చారు. లిఫ్ట్ వచ్చిందనుకొని గ్రిల్స్ తెరిచి అడుగు వేసే క్రమంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒక్కసారిగా జారి పడిపోయారు. సమాచారమందుకున్న అగ్నిమాఫక, డీఆర్ఎఫ్, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వారిని బయటకు తీశారు. రాధను నిమ్స్కు, బాలుడిని కేర్ ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమె అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. గుంతలో నుంచి వెలికి తీసేక్రమంలో ఆమె మనవడికి ఏమీ కాకుండా పట్టుకుని ఉండడం కనిపించిందని స్థానికులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
Woman Fell Down From Lift in khairatabad : ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్ గుంతలో పడి మహిళ మృతి చెందిన ఘటన ఖైరతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. మనవడిని రక్షించి తాను మాత్రం ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి కె.రాధ(57) ఆనంద్నగర్ కాలనీలోని భావన అపార్ట్మెంట్ నాలుగో ఫ్లోర్లో ఉంటున్నారు. ఈనెల 5వ తేదీ(శుక్రవారం) సాయంత్రం తన 15 నెలల మనవడిని ఎత్తుకుని కిందికి వెళ్లేందుకు లిఫ్ట్ వద్దకు వచ్చారు. లిఫ్ట్ వచ్చిందనుకొని గ్రిల్స్ తెరిచి అడుగు వేసే క్రమంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒక్కసారిగా జారి పడిపోయారు. సమాచారమందుకున్న అగ్నిమాఫక, డీఆర్ఎఫ్, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వారిని బయటకు తీశారు. రాధను నిమ్స్కు, బాలుడిని కేర్ ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమె అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. గుంతలో నుంచి వెలికి తీసేక్రమంలో ఆమె మనవడికి ఏమీ కాకుండా పట్టుకుని ఉండడం కనిపించిందని స్థానికులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.