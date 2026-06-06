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లిఫ్ట్​ వచ్చిందనుకొని అడుగేసింది - సీసీటీవీ వీడియో వైరల్ - WOMAN FELLL DOWN FROM LIFT

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లిఫ్ట్​ ప్రమాదంలో మహిళ దుర్మణం - సీసీటీవీ వీడియో వైరల్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 6:52 PM IST

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Woman Fell Down From Lift in khairatabad : ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్​ గుంతలో పడి మహిళ మృతి చెందిన ఘటన ఖైరతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. మనవడిని రక్షించి తాను మాత్రం ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి కె.రాధ(57) ఆనంద్​నగర్​ కాలనీలోని భావన అపార్ట్​మెంట్​ నాలుగో ఫ్లోర్​లో ఉంటున్నారు. ఈనెల 5వ తేదీ(శుక్రవారం) సాయంత్రం తన 15 నెలల మనవడిని ఎత్తుకుని కిందికి వెళ్లేందుకు లిఫ్ట్​ వద్దకు వచ్చారు. లిఫ్ట్​ వచ్చిందనుకొని గ్రిల్స్​ తెరిచి అడుగు వేసే క్రమంలో గ్రౌండ్​ ఫ్లోర్​లో ఒక్కసారిగా జారి పడిపోయారు. సమాచారమందుకున్న అగ్నిమాఫక, డీఆర్ఎఫ్​, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వారిని బయటకు తీశారు. రాధను నిమ్స్​కు, బాలుడిని కేర్​ ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమె అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. గుంతలో నుంచి వెలికి తీసేక్రమంలో ఆమె మనవడికి ఏమీ కాకుండా పట్టుకుని ఉండడం కనిపించిందని స్థానికులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. 

Woman Fell Down From Lift in khairatabad : ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్​ గుంతలో పడి మహిళ మృతి చెందిన ఘటన ఖైరతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. మనవడిని రక్షించి తాను మాత్రం ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి కె.రాధ(57) ఆనంద్​నగర్​ కాలనీలోని భావన అపార్ట్​మెంట్​ నాలుగో ఫ్లోర్​లో ఉంటున్నారు. ఈనెల 5వ తేదీ(శుక్రవారం) సాయంత్రం తన 15 నెలల మనవడిని ఎత్తుకుని కిందికి వెళ్లేందుకు లిఫ్ట్​ వద్దకు వచ్చారు. లిఫ్ట్​ వచ్చిందనుకొని గ్రిల్స్​ తెరిచి అడుగు వేసే క్రమంలో గ్రౌండ్​ ఫ్లోర్​లో ఒక్కసారిగా జారి పడిపోయారు. సమాచారమందుకున్న అగ్నిమాఫక, డీఆర్ఎఫ్​, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వారిని బయటకు తీశారు. రాధను నిమ్స్​కు, బాలుడిని కేర్​ ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమె అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. గుంతలో నుంచి వెలికి తీసేక్రమంలో ఆమె మనవడికి ఏమీ కాకుండా పట్టుకుని ఉండడం కనిపించిందని స్థానికులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. 

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TAGGED:

WOMAN FELLL DOWN FROM LIFT
TRAGIC LIFT INCIDENT IN HYDERABAD
లిఫ్ట్​ పైనుంచి పడి మహిళ మృతి
WOMAN DIES AFTER LIFT INCIDENT
WOMAN FELLL DOWN FROM LIFT

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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