ETV Bharat / Videos

జనారణ్యంలోకి అడవిదున్న - సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​ - WILD BUFFALO ROAMING IN VILLAGES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
జనారణ్యంలోకి అడవిదున్న - సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

A Wild Buffalo Roaming In Villages : ఇటీవల కాలంలో అడవి జంతువులు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. సాధారణంగా చిరుతలు, పులులు, ఏనుగులు గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న వార్తలు, వీడియోలు తరచూ మనం చూస్తున్నాం. తాజాగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఓ అడవి దున్న గ్రామాల్లో సంచరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ప్రస్తుతం అది సంచరిస్తున్న గ్రామాల సమీపంలో ఉన్నవారు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దానిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

అల్లూరి జిల్లా హుకుంపేట మండల కేంద్రం జనావాసాల్లోకి ఓ అడవి దున్న ప్రవేశించింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి హుకుంపేట రోడ్డు పక్కన అడవి దున్న సంచరిస్తుండగా కారులో ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు చూసి వీడియో తీశారు. హుకుంపేట మోదకొండమ్మ గుడి సమీప రహదారిపై సంచరించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇటీవల కామయ్యపేట రహదారిలో అడవిదున్న కనిపించింది. అనంతగిరి మండలంలో కూడా తరచూ జనావాసాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. 

A Wild Buffalo Roaming In Villages : ఇటీవల కాలంలో అడవి జంతువులు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. సాధారణంగా చిరుతలు, పులులు, ఏనుగులు గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న వార్తలు, వీడియోలు తరచూ మనం చూస్తున్నాం. తాజాగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఓ అడవి దున్న గ్రామాల్లో సంచరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ప్రస్తుతం అది సంచరిస్తున్న గ్రామాల సమీపంలో ఉన్నవారు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దానిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

అల్లూరి జిల్లా హుకుంపేట మండల కేంద్రం జనావాసాల్లోకి ఓ అడవి దున్న ప్రవేశించింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి హుకుంపేట రోడ్డు పక్కన అడవి దున్న సంచరిస్తుండగా కారులో ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు చూసి వీడియో తీశారు. హుకుంపేట మోదకొండమ్మ గుడి సమీప రహదారిపై సంచరించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇటీవల కామయ్యపేట రహదారిలో అడవిదున్న కనిపించింది. అనంతగిరి మండలంలో కూడా తరచూ జనావాసాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

జనావాసాల్లోకి అడవి దున్న
WILD LIFE ANIMALS
WILD BUFFALO IN STREETS
FOREST BUFFALO IN VILLAGES
WILD BUFFALO ROAMING IN VILLAGES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Heavy Rains in Alluri District Paderu

పాడేరులో వడగండ్ల వాన - చల్లబడిన వాతావరణం

April 21, 2026 at 7:53 PM IST
Tractor_Catches_Fire

ఎమ్మిగనూరులో పెను ప్రమాదం - విద్యుత్ తీగలు తగిలి గడ్డి ట్రాక్టర్ దగ్ధం

April 21, 2026 at 7:51 PM IST
GEETA SHREYA IIM STUDENT

ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత 99.62 పర్సంటైల్ - 'క్యాట్‌'లో సత్తా చాటిన గీతి శ్రేయ

April 21, 2026 at 1:07 PM IST
Kondapalli Dolls Festival

కొండపల్లి బొమ్మలు రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు - త్వరలోనే కొండపల్లికి టూరిజం సర్క్యూట్'

April 21, 2026 at 11:43 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.