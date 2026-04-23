జనారణ్యంలోకి అడవిదున్న - సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ - WILD BUFFALO ROAMING IN VILLAGES
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST
A Wild Buffalo Roaming In Villages : ఇటీవల కాలంలో అడవి జంతువులు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. సాధారణంగా చిరుతలు, పులులు, ఏనుగులు గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న వార్తలు, వీడియోలు తరచూ మనం చూస్తున్నాం. తాజాగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఓ అడవి దున్న గ్రామాల్లో సంచరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం అది సంచరిస్తున్న గ్రామాల సమీపంలో ఉన్నవారు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దానిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
అల్లూరి జిల్లా హుకుంపేట మండల కేంద్రం జనావాసాల్లోకి ఓ అడవి దున్న ప్రవేశించింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి హుకుంపేట రోడ్డు పక్కన అడవి దున్న సంచరిస్తుండగా కారులో ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు చూసి వీడియో తీశారు. హుకుంపేట మోదకొండమ్మ గుడి సమీప రహదారిపై సంచరించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇటీవల కామయ్యపేట రహదారిలో అడవిదున్న కనిపించింది. అనంతగిరి మండలంలో కూడా తరచూ జనావాసాల్లో కనిపిస్తున్నాయి.
