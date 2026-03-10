ETV Bharat / Videos

VIDEO VIRAL : ఆలయం చుట్టూ తాబేలు ప్రదక్షిణ - సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​ - TORTOISE CIRCUMAMBULATED TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ తాబేలు ప్రదక్షిణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tortoise Circumambulated Nookambika temple at Antargam : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం అంతర్గాం గ్రామంలోని బర్మా కాందీశీకుల ఇలవేల్పు నూకాంబిక ఆలయం వద్ద ఓ వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రతి ఏటా ఉగాది పర్వదినం ముందు రోజు నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటారు. నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ ఓ తాబేలు (కూర్మం) తిరగడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తాబేలు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీంతో ఏకంగా శ్రీమహావిష్ణువు అమ్మవారి వద్దకు వచ్చాడని, అక్కడి బర్మా కాందీశీకులు అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. ఈసారి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా ఆ తాబేలు గుడి చుట్టూ కొన్ని ప్రదర్శనలు చేసి కనిపించకుండా పోయింది. గత 40 ఏళ్లుగా అమ్మవారి జాతరను వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ సమయంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం పట్ల భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Tortoise Circumambulated Nookambika temple at Antargam : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం అంతర్గాం గ్రామంలోని బర్మా కాందీశీకుల ఇలవేల్పు నూకాంబిక ఆలయం వద్ద ఓ వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రతి ఏటా ఉగాది పర్వదినం ముందు రోజు నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటారు. నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ ఓ తాబేలు (కూర్మం) తిరగడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తాబేలు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీంతో ఏకంగా శ్రీమహావిష్ణువు అమ్మవారి వద్దకు వచ్చాడని, అక్కడి బర్మా కాందీశీకులు అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. ఈసారి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా ఆ తాబేలు గుడి చుట్టూ కొన్ని ప్రదర్శనలు చేసి కనిపించకుండా పోయింది. గత 40 ఏళ్లుగా అమ్మవారి జాతరను వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ సమయంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం పట్ల భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

అంతర్గాం నూకాంబిక ఆలయంలో తాబేలు
TORTOISE AT NOOKAMBIKA TEMPLE
TORTOISE IN ANTARGAM TEMPLE
TORTOISE CIRCUMAMBULATED TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Eenadu Journalism School First Batch Get Together

'ఈనాడు పత్రికది ముందు నుంచీ విలువల జర్నలిజమే' : ఈజేఎస్ మొదటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఆత్మీయ కలయిక

March 10, 2026 at 1:04 PM IST
Cricket Tournament By BRS Leader

మల్లారెడ్డి బౌలింగ్ - కేటీఆర్​ బ్యాటింగ్​తో క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ ప్రారంభం

March 9, 2026 at 3:18 PM IST
Bhatti Vikramarka At Tirumala

ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా తెలంగాణ బడ్జెట్ : భట్టి విక్రమార్క

March 9, 2026 at 1:51 PM IST
Kalvakuntla Kavitha Visits Tirumala

దిల్లీ మద్యం కేసులో క్లీన్​ చిట్ - తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కు చెల్లించుకున్న కవిత

March 6, 2026 at 12:44 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.