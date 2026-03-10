VIDEO VIRAL : ఆలయం చుట్టూ తాబేలు ప్రదక్షిణ - సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ - TORTOISE CIRCUMAMBULATED TEMPLE
Published : March 10, 2026 at 3:11 PM IST
Tortoise Circumambulated Nookambika temple at Antargam : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం అంతర్గాం గ్రామంలోని బర్మా కాందీశీకుల ఇలవేల్పు నూకాంబిక ఆలయం వద్ద ఓ వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రతి ఏటా ఉగాది పర్వదినం ముందు రోజు నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటారు. నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ ఓ తాబేలు (కూర్మం) తిరగడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తాబేలు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో ఏకంగా శ్రీమహావిష్ణువు అమ్మవారి వద్దకు వచ్చాడని, అక్కడి బర్మా కాందీశీకులు అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. ఈసారి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా ఆ తాబేలు గుడి చుట్టూ కొన్ని ప్రదర్శనలు చేసి కనిపించకుండా పోయింది. గత 40 ఏళ్లుగా అమ్మవారి జాతరను వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ సమయంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం పట్ల భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
