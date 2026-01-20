ETV Bharat / Videos

శ్రీ విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో నాగేంద్రుడు - భక్తుల పూజలు - SNAKE ON SHIVALINGAM

శ్రీ విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో నాగేంద్రుడు - భక్తుల పూజలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:46 PM IST

Strange Incident Narendrudu On Shivalingam : నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు మండలం చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపంలో వెలసిన శ్రీ విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో విచిత్ర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. స్వామి వారికి విశేష పంచామృత రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. స్వామిని దర్శించుకునేందుకు అనేక మంది భక్తులు ఆలయానికి తరలి వచ్చారు. వచ్చిన భక్తులకు వింత సంఘటన ఎదురైంది. ఆలయంలో వెలసిన శ్రీ  విశ్వనాథస్వామి వారి మీద  నాగేంద్రుడు ఉండి, దర్శనం ఇవ్వడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా భయపడిపోయారు. ఈ విచిత్ర దృశ్యాన్ని వీక్షించిన కొందరు భక్తులు హర హర మహాదేవ శంభో శంకర అని నామస్మరణ చేశారు. శివలింగం పైన ఉన్న నాగేంద్రుని భక్తులందరూ తన్మయత్వంతో దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు శ్రీనివాసులు ఈ దృశ్యాన్ని సెల్​ఫోన్​లో బంధించారు. ఆయనతో పాటు ఆలయానికి వచ్చిన అనేక మంది భక్తులు కూడా ఈ విచిత్ర దృశ్యాన్ని తమ సెల్​ఫోన్లలో బంధించారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్​ చేయటంతో కొద్ది సమయంలోనే అది వైరల్​గా మారి వందలాది భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.  

