పండ్ల బండిలో బుస్ బుస్ - పరుగులు తీసిన స్థానికులు - SNAKE AT METPALLY OLD BUS STAND
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Published : June 24, 2026 at 7:09 PM IST
Snake At Metpally Old Bus Stand : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో పాత బస్టాండ్ వద్ద ఓ పాము కలకలం రేపింది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పండ్ల బండిలో పాము కనిపించడంతో వ్యాపారులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము చేస్తున్న శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు పాము మురికి కాలువ నుంచి వచ్చి బండిలో చేరి ఉండవచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పండ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన పలువురు పామును చూసి భయానికి గురై పరుగులు పెట్టారు. పాముని పట్టుకొని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా పాము ఎంతకూ బయటకు రాలేదు. స్థానికులు సుమారు 9 అడుగులు ఉన్న పామును పట్టుకోవడానికి అరగంట పాటు కష్టపడి బయటకు తీశారు. పామును సురక్షితంగా పట్టుకొని అక్కడి నుంచి తరలించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
Snake At Metpally Old Bus Stand : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో పాత బస్టాండ్ వద్ద ఓ పాము కలకలం రేపింది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పండ్ల బండిలో పాము కనిపించడంతో వ్యాపారులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము చేస్తున్న శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు పాము మురికి కాలువ నుంచి వచ్చి బండిలో చేరి ఉండవచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పండ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన పలువురు పామును చూసి భయానికి గురై పరుగులు పెట్టారు. పాముని పట్టుకొని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా పాము ఎంతకూ బయటకు రాలేదు. స్థానికులు సుమారు 9 అడుగులు ఉన్న పామును పట్టుకోవడానికి అరగంట పాటు కష్టపడి బయటకు తీశారు. పామును సురక్షితంగా పట్టుకొని అక్కడి నుంచి తరలించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.