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పండ్ల బండిలో బుస్​ బుస్​ - పరుగులు తీసిన స్థానికులు - SNAKE AT METPALLY OLD BUS STAND

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పండ్ల బండిలో బుస్​ బుస్​ - పరుగులు తీసిన స్థానికులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 7:09 PM IST

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Snake At Metpally Old Bus Stand : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో పాత బస్టాండ్ వద్ద ఓ పాము కలకలం రేపింది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పండ్ల బండిలో పాము కనిపించడంతో వ్యాపారులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము చేస్తున్న​ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు పాము మురికి కాలువ నుంచి వచ్చి బండిలో చేరి ఉండవచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పండ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన పలువురు పామును చూసి భయానికి గురై పరుగులు పెట్టారు. పాముని పట్టుకొని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా పాము ఎంతకూ బయటకు రాలేదు. స్థానికులు సుమారు 9 అడుగులు ఉన్న పామును పట్టుకోవడానికి అరగంట పాటు కష్టపడి బయటకు తీశారు. పామును సురక్షితంగా పట్టుకొని అక్కడి నుంచి తరలించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Snake At Metpally Old Bus Stand : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో పాత బస్టాండ్ వద్ద ఓ పాము కలకలం రేపింది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పండ్ల బండిలో పాము కనిపించడంతో వ్యాపారులు, స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము చేస్తున్న​ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు పాము మురికి కాలువ నుంచి వచ్చి బండిలో చేరి ఉండవచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పండ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన పలువురు పామును చూసి భయానికి గురై పరుగులు పెట్టారు. పాముని పట్టుకొని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా పాము ఎంతకూ బయటకు రాలేదు. స్థానికులు సుమారు 9 అడుగులు ఉన్న పామును పట్టుకోవడానికి అరగంట పాటు కష్టపడి బయటకు తీశారు. పామును సురక్షితంగా పట్టుకొని అక్కడి నుంచి తరలించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

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TAGGED:

SNAKE AT METPALLY
SNAKE AT FRUIT SHOP
SNAKE AT METPALLY BUS STOP
మెట్​పల్లి బస్టాండ్​లో పాము కలకలం
SNAKE AT METPALLY OLD BUS STAND

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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