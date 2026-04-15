ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రమాదకరంగా ఆరుగురు ప్రయాణం - సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ - SIX MEMBERS JOURNEY ON TWO WHEELER
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 12:55 PM IST
A Man Driving Bike With Six Members : సాధారణంగా ఒక ద్విచక్ర వాహనంపై ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వెళ్లడం చూస్తుంటాం. అంతేకాకుండా బండికి సపోర్ట్గా పక్కన టబ్లాంటిది ఉంటే మహా అయితే నలుగురు ప్రయాణించడం చూసి ఉంటాం. అలా కాకుండా ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై ఆరుగురు వెళ్లిన దృశ్యం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో కనిపించింది. ఓ వ్యక్తి టీవీఎస్ ఎక్సెల్ ద్విచక్ర వాహనం వెనుక భాగంలో కర్రలు కట్టి అతి ప్రమాదకరంగా ఆరుగురిని ఎక్కించుకుని వేగంగా వాహనం నడుపుతూ ముందుకు సాగాడు. ఆ కర్రలు విరిగితే ప్రమాదం జరుగుతుందని కొందరు యువకులు వెనక నుంచి చెప్పినా అతను పట్టించుకోలేదు. వాహనాన్ని మరింత వేగంగా నడుపుకుంటూ ముందుకెళ్లిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇలాంటివి చేసి ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకుంటున్నారని, పోలీసులు వెంటనే ఇలా చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైరల్ అవుతున్న వీడియో కింద నెటిజన్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
