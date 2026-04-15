ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రమాదకరంగా ఆరుగురు ప్రయాణం - సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్‌ - SIX MEMBERS JOURNEY ON TWO WHEELER

ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రమాదకరంగా ఆరుగురు ప్రయాణం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 12:55 PM IST

A Man Driving Bike With Six Members : సాధారణంగా ఒక ద్విచక్ర వాహనంపై ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వెళ్లడం చూస్తుంటాం. అంతేకాకుండా బండికి సపోర్ట్​గా పక్కన టబ్​లాంటిది ఉంటే మహా అయితే నలుగురు ప్రయాణించడం చూసి ఉంటాం. అలా కాకుండా ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై ఆరుగురు వెళ్లిన దృశ్యం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో కనిపించింది. ఓ వ్యక్తి టీవీఎస్​ ఎక్సెల్ ద్విచక్ర వాహనం వెనుక భాగంలో కర్రలు కట్టి అతి ప్రమాదకరంగా ఆరుగురిని ఎక్కించుకుని వేగంగా వాహనం నడుపుతూ ముందుకు సాగాడు. ఆ కర్రలు విరిగితే ప్రమాదం జరుగుతుందని కొందరు యువకులు వెనక నుంచి చెప్పినా అతను పట్టించుకోలేదు. వాహనాన్ని మరింత వేగంగా నడుపుకుంటూ ముందుకెళ్లిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇలాంటివి చేసి ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకుంటున్నారని, పోలీసులు వెంటనే ఇలా చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైరల్​ అవుతున్న వీడియో కింద నెటిజన్లు కామెంట్స్​ పెడుతున్నారు.  

DANGER JOURNEY ON BIKE
బైక్​ పై ఆరుగురు ప్రయాణికులు
A MAN DRIVING TVS BIKE
A MAN DRIVING WITH KIDS
SIX MEMBERS JOURNEY ON TWO WHEELER

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఇలాంటి కథనాలు

YSRCP Leader Clashes with Municipal Commissioner in Krishna District

'నీకు అధికారమే లేదు' - మున్సిపల్ కమిషనర్​తో వైఎస్సార్సీపీ ఇన్​ఛార్జ్​ వాగ్వాదం

April 14, 2026 at 12:40 PM IST
MA_Sharif_on_YSRCP

ముస్లింలపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే వైఎస్సార్సీపీ బురద జల్లడం మానుకోవాలి: ఎంఏ షరీఫ్‌

April 13, 2026 at 10:00 PM IST
Tiger Roaming In Eluru District

పోలవరం మండలలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో పెద్ద పులి సంచారం

April 13, 2026 at 3:50 PM IST
Cement Fly Ash Tanker Hits Private Engineering College Bus in YSR Distrcit

కడప జిల్లాలో సిమెంట్ ట్యాంకర్‌ బీభత్సం - కళాశాల బస్సు బోల్తా

April 13, 2026 at 1:41 PM IST

