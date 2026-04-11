రెండు గ్రాముల బంగారం, రెండు గ్రాముల వెండితో ఆకర్షణీయమైన చీర - ఆవిష్కరించిన కేటీఆర్ - GOLDEN SAREE BY HANDLOOM ARTIST TG

చేనేత కళారత్న అవార్డు గ్రహీత నల్ల విజయ్ అద్భుత ఆవిష్కరణ - బంగారు, వెండి తీగలతో ఆకర్షణీయమైన చీర (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 8:59 PM IST

Golden Saree By Sircilla Handloom Artist : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ చేనేత కళాకారుడు 'చేనేత కళారత్న' అవార్డు గ్రహీత నల్ల విజయ్ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన వ్యాపారవేత్త చెన్నారావు కోరిక మేరకు కేవలం రెండు గ్రాముల బంగారం, రెండు గ్రాముల వెండిని ఉపయోగించి బంగారం, వెండి పూలతో కూడిన అత్యంత ఆకర్షణీయమైన చీరను రూపొందించారు. సుమారు 25 రోజుల పాటు అహర్నిశలు శ్రమించి, ఐదున్నర మీటర్ల పొడవు, 48 ఇంచుల వెడల్పుతో ఈ కళాఖండాన్ని తీర్చిదిద్దారు. బంగారు, వెండి తీగలతో నేసిన ఈ చీరను కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. కేటీఆర్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన విజయ్ కుమార్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సుమారు రూ.85 వేల వ్యయంతో ఈ బంగారు చీరను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఈ చీర అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. సిరిసిల్ల నేతన్నల నైపుణ్యం మరోసారి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును పొందుతోందని కేటీఆర్ కొనియాడారు.

Golden Saree By Sircilla Handloom Artist : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ చేనేత కళాకారుడు 'చేనేత కళారత్న' అవార్డు గ్రహీత నల్ల విజయ్ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన వ్యాపారవేత్త చెన్నారావు కోరిక మేరకు కేవలం రెండు గ్రాముల బంగారం, రెండు గ్రాముల వెండిని ఉపయోగించి బంగారం, వెండి పూలతో కూడిన అత్యంత ఆకర్షణీయమైన చీరను రూపొందించారు. సుమారు 25 రోజుల పాటు అహర్నిశలు శ్రమించి, ఐదున్నర మీటర్ల పొడవు, 48 ఇంచుల వెడల్పుతో ఈ కళాఖండాన్ని తీర్చిదిద్దారు. బంగారు, వెండి తీగలతో నేసిన ఈ చీరను కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. కేటీఆర్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన విజయ్ కుమార్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సుమారు రూ.85 వేల వ్యయంతో ఈ బంగారు చీరను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఈ చీర అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. సిరిసిల్ల నేతన్నల నైపుణ్యం మరోసారి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును పొందుతోందని కేటీఆర్ కొనియాడారు.

