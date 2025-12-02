ETV Bharat / Videos

డ్రైవర్​ క్లీనర్​ల మధ్య గొడవ - ప్రైవేట్​ స్కూల్​ బస్సుకు నిప్పు - SCHOOL BUS SET ON FIRE PRAKASHAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Cleaner Sets Private Bus on Fire: ప్రైవేట్ స్కూల్​కు చెందిన బస్సు డ్రైవర్​, క్లీనర్​ మధ్య ఏర్పడిన గొడవ కారణంగా బస్సు దగ్ధమైంది. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా అర్ధవీడు మండలం పాపినేనిపల్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. 

వివరాల్లోకి వెళ్తే: కంభం టౌన్​లోని ప్రైవేట్ స్కూలుకు చెందిన బస్సు డ్రైవర్​, క్లీనర్ మధ్య గొడవ జరగడంతో దానిని మనసులో పెట్టుకున్న క్లీనర్​ డ్రైవర్​ను హతమార్చాలని అనుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో పాపినేనిపల్లెలో విద్యార్థులను ఎక్కించుకునేందుకు వెళ్తున్న బస్సులో పెట్రోల్​ పోసి నిప్పంటించాడు. ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో  స్కూల్ బస్సు దగ్ధమైంది. అందులో ఉన్న డ్రైవర్​ మంటలను గమనించి బస్సులో నుంచి బయటకు దిగాడు. అతనికి స్వల్ప గాయాలు కాగా స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కొన్ని నిమిషాలైతే ఆ బస్సులోకి పిల్లలు ఎక్కేవారు. కానీ ఆ సమయంలో విద్యార్థులు లేకపోవడం వల్ల  పెను ప్రమాదం తప్పింది. పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు.

TAGGED:

SCHOOL BUS FIRE ACCIDENT KAMBAM
DRIVER CLEANER FIGHT AT PRAKASHAM
FIGHT BETWEEN DRIVER AND CLEANER
బస్సు డ్రైవర్​​ క్లీనర్​ల మధ్య గొడవ
SCHOOL BUS SET ON FIRE PRAKASHAM

