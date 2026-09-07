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సునీతా లక్ష్మారెడ్డికి క్షమాపణ చెప్పిన డీసీపీ శిల్పవల్లి

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సునీతా లక్ష్మారెడ్డికి క్షమాపణ చెప్పిన డీసీపీ శిల్పవల్లి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 8:44 PM IST

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A Police Officer Apologized to the BRS Women MLAs : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలన వైఫల్యాలను నిరసిస్తూ గన్‌పార్కు నుంచి శాసనసభకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల టీషర్టులు, నల్ల చీరలు నిరసన ప్రదర్శనగా వచ్చారు. అసెంబ్లీ ప్రధాన గేటు వద్ద బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదంతో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. నినాదాలతో కూడిన టీషర్టులతో రావొద్దని బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ తరుణంలో నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేల పట్ల పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి తదితరుల చీరలు లాగుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. పోలీసులు తమను ఈడ్చిపారేశారని, ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగి అవమానించారని కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గొంతు పట్టి నెట్టేశారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు మండిపడ్డారు. మాజీ హోంమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి జుట్టు పట్టుకొని, గొంతు పిసికే ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డికి అక్కడే ఉన్న ఖైరతాబాద్​ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి క్షమాపణ చెప్పారు. అక్కడ నుంచి నచ్చజెప్పి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. 

A Police Officer Apologized to the BRS Women MLAs : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలన వైఫల్యాలను నిరసిస్తూ గన్‌పార్కు నుంచి శాసనసభకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల టీషర్టులు, నల్ల చీరలు నిరసన ప్రదర్శనగా వచ్చారు. అసెంబ్లీ ప్రధాన గేటు వద్ద బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదంతో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. నినాదాలతో కూడిన టీషర్టులతో రావొద్దని బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ తరుణంలో నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేల పట్ల పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి తదితరుల చీరలు లాగుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. పోలీసులు తమను ఈడ్చిపారేశారని, ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగి అవమానించారని కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గొంతు పట్టి నెట్టేశారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు మండిపడ్డారు. మాజీ హోంమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి జుట్టు పట్టుకొని, గొంతు పిసికే ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డికి అక్కడే ఉన్న ఖైరతాబాద్​ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి క్షమాపణ చెప్పారు. అక్కడ నుంచి నచ్చజెప్పి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. 

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TAGGED:

BRS WOMEN MLAS ANGRY
KHAIRATABAD ZONE DCP SHILPAVALLI
ఖైరతాబాద్​ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి
BRS WOMEN MLAS ANGRY

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