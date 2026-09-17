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రెచ్చిపోయిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు - ఓ కుటుంబంపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి

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జన్మదిన వేడుకలు జరుగుతున్న ఇంటిపై ముగ్గురు అన్నదమ్ముల వీరంగం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 12:52 PM IST

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A Huge Fight Between Three Brothers In Kadapa District  : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మండలం అమృతనగర్‌లో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు బీభత్సం సృష్టించి ఓ కుటుంబాన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. అమృతనగర్‌కు చెందిన ఓ కుటుంబం చిన్నారి పుట్టినరోజున ఇంటి ముందు వేడుకలు నిర్వహించింది. అదే ప్రాంతానికి చెందిన సురేశ్​ అనే వ్యక్తి ఆటోలో అటువైపు వెళ్లారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుగుతున్నాయని మరో వీధి నుంచి వెళ్లాలని ఆ కుటుంబసభ్యులు సూచించారు. ఈ విషయంపై వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన సురేశ్​ కాసేపటికి తన ఇద్దరు తమ్ముళ్లతో కలిసి అక్కడికి చేరుకొని ఇంటిపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వీరంగంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు భయకంపితులై ఇంట్లోకి వెళ్లి తలుపులు మూసేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ తగ్గకుండా ఆ అన్నదమ్ములు ఇంటిపైకి రాళ్లు విసరడం ఆపలేదు. పెట్రోల్ పోసి కాలుస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. అసభ్య పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు.

A Huge Fight Between Three Brothers In Kadapa District  : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మండలం అమృతనగర్‌లో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు బీభత్సం సృష్టించి ఓ కుటుంబాన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. అమృతనగర్‌కు చెందిన ఓ కుటుంబం చిన్నారి పుట్టినరోజున ఇంటి ముందు వేడుకలు నిర్వహించింది. అదే ప్రాంతానికి చెందిన సురేశ్​ అనే వ్యక్తి ఆటోలో అటువైపు వెళ్లారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుగుతున్నాయని మరో వీధి నుంచి వెళ్లాలని ఆ కుటుంబసభ్యులు సూచించారు. ఈ విషయంపై వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన సురేశ్​ కాసేపటికి తన ఇద్దరు తమ్ముళ్లతో కలిసి అక్కడికి చేరుకొని ఇంటిపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వీరంగంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు భయకంపితులై ఇంట్లోకి వెళ్లి తలుపులు మూసేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ తగ్గకుండా ఆ అన్నదమ్ములు ఇంటిపైకి రాళ్లు విసరడం ఆపలేదు. పెట్రోల్ పోసి కాలుస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. అసభ్య పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు.

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TAGGED:

KADAPA DISTRICT NEWS
BROTHERS FIGHT IN BIRTHDAY
ముగ్గురు అన్నదమ్ముల వీరంగం
A HUGE FIGHT BETWEEN BROTHERS
FIGHT BETWEEN THREE BROTHERS

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