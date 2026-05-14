స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్‌ ఛాలెంజ్‌-2026 - 15 మంది విద్యార్థులలో ఏకైక భారతీయుడు మానస్​ - SWIFT STUDENT CHALLENGE 2026

స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్‌ ఛాలెంజ్‌-2026లో ఘనత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:26 PM IST

Swift Student Challenge 2026 : ప్రస్తుత తరుణంలో తన గాడ్జెట్‌లతో యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న అగ్రగామి బ్రాండ్‌లలో ఒకటిగా Apple నిలుస్తోంది. ఈ సంస్థ CEO అయిన టిమ్ కుక్ ప్రపంచ సాంకేతిక రంగంలో ఒక దిగ్గజం. ఆయన్ని కలవడం అనేది ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణుల కల. అయితే తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. Apple నిర్వహించిన "Swift Student Challenge 2026"లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపికైన అత్యుత్తమ 15 మంది విద్యార్థులలో ఏకైక భారతీయుడిగా నిలిచి అతను ఒక రికార్డు సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల కోసం ఒక యాప్​ను కూడా రూపొందించారు. దీని వల్ల పనులు చాలా త్వరగా అయిపోతాయి. అలానే ఎక్కువ సేపు సమయాన్ని కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఇంతకీ ఈ మానస్ ఎవరు?  అతను రూపొందించిన యాప్‌లోని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? విశాఖపట్నం వాసి అయిన మానస్ మల్లా మాటల్లోనే ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

