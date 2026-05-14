స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్-2026 - 15 మంది విద్యార్థులలో ఏకైక భారతీయుడు మానస్ - SWIFT STUDENT CHALLENGE 2026
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 6:26 PM IST
Swift Student Challenge 2026 : ప్రస్తుత తరుణంలో తన గాడ్జెట్లతో యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న అగ్రగామి బ్రాండ్లలో ఒకటిగా Apple నిలుస్తోంది. ఈ సంస్థ CEO అయిన టిమ్ కుక్ ప్రపంచ సాంకేతిక రంగంలో ఒక దిగ్గజం. ఆయన్ని కలవడం అనేది ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణుల కల. అయితే తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. Apple నిర్వహించిన "Swift Student Challenge 2026"లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపికైన అత్యుత్తమ 15 మంది విద్యార్థులలో ఏకైక భారతీయుడిగా నిలిచి అతను ఒక రికార్డు సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల కోసం ఒక యాప్ను కూడా రూపొందించారు. దీని వల్ల పనులు చాలా త్వరగా అయిపోతాయి. అలానే ఎక్కువ సేపు సమయాన్ని కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఇంతకీ ఈ మానస్ ఎవరు? అతను రూపొందించిన యాప్లోని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? విశాఖపట్నం వాసి అయిన మానస్ మల్లా మాటల్లోనే ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
